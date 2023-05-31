Дмитрий Губерниев: «Немножко повозили рылом жирных биатлонных котов. Они будут продолжать гадить, поверьте! Но мы победим!»

Дмитрий Губерниев назвал руководство СБР «жирными биатлонными котами».

Ранее стало известно, что ряд спортсменов лишен зарплат в сборной. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что ведутся переговоры с ЦСП об увеличении количества зарплатных ставок для биатлонистов.

«Ситуация по дополнительным зарплатным квотам у биатлонистов на контроле у министра спорта РФ! К вечеру будет официальная информация. И уже радует одно, здесь биатлонным шулерам смухлевать не получится...

И огромные молодцы биатлонисты, которые не побоялись выступить против беспредела верхушки в прямом эфире программы «Громко» на Матче! Находчивость и храбрость, отвага и удача! В беде не растеряться – вот главная задача!

Теперь главное, всем нам надо продолжать следить за дальнейшими действиями жирных биатлонных котов, которых мы немножко повозили рылом...

Однако жирные биатлонные коты будут продолжать гадить, поверьте! Но мы победим! Они, жирные биатлонные коты, глупые и жадные... Обреченные в итоге...» – написал .

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