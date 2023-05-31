Дмитрий Губерниев: «Немножко повозили рылом жирных биатлонных котов. Они будут продолжать гадить, поверьте! Но мы победим!»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Биатлон

Дмитрий Губерниев назвал руководство СБР «жирными биатлонными котами».

Ранее стало известно, что ряд спортсменов лишен зарплат в сборной. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что ведутся переговоры с ЦСП об увеличении количества зарплатных ставок для биатлонистов. 

«Ситуация по дополнительным зарплатным квотам у биатлонистов на контроле у министра спорта РФ! К вечеру будет официальная информация. И уже радует одно, здесь биатлонным шулерам смухлевать не получится...

И огромные молодцы биатлонисты, которые не побоялись выступить против беспредела верхушки СБР в прямом эфире программы «Громко» на Матче! Находчивость и храбрость, отвага и удача! В беде не растеряться – вот главная задача!

Теперь главное, всем нам надо продолжать следить за дальнейшими действиями жирных биатлонных котов, которых мы немножко повозили рылом...

Однако жирные биатлонные коты будут продолжать гадить, поверьте! Но мы победим! Они, жирные биатлонные коты, глупые и жадные... Обреченные в итоге...» – написал Губерниев

Почему биатлон трясет летом? Финт с зарплатами, лжедипломы и, возможно, подмена устава

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tRIFF
Так ты же точно такой же, Диман. Просто без СБР и этих горе-спортсменов станешься без своей любимой работы, поэтому и активно действуешь.

P.S. лучше бы ЗП эти направили на развитие детского спорта в регионах, чем содержать бессмысленную сборную России по биатлону.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий