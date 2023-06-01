Муж Куклиной об истории с зарплатами: «В подобной ситуации спортсмены должны говорить. Как по‑другому решать вопросы при нынешнем руководстве?»

Муж биатлонистки Ларисы Куклиной высказался об урегулировании ситуации с зарплатами.

Ранее стало известно, что ряд биатлонистов лишили зарплат членов сборной. Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в итоге они получили ставки в Центре спортивной подготовки.

– Конечно, отчасти это следствие того, что мы не молчали в данной ситуации. Абсолютно. И конечно, это знак того, что в подобной ситуации спортсмены должны говорить. Как по‑другому решать вопросы при нынешнем руководстве? Вы же слышали все слова Мухамедзянова, что ничем помочь не могут? Так что как решать?

– Но сейчас рады, что ситуация просто разрешилась?

– Будем рады, когда СМС придет о поступлении зарплаты! Пока ничего не могу сказать. Я не на сборе в Сочи с . Пока без понятия, заполнила она уже какие‑то документы на ставку или будет заполнять. Сейчас же все в последний момент делается.

Сейчас 31 мая, а завтра уже 1 июня. Контракт с завтрашнего дня, например. С этим делом затянули. И как‑то, видать, будут сейчас подсовывать в последний момент, – сказал Михаил Куклин.

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