Муж Куклиной об истории с зарплатами: «В подобной ситуации спортсмены должны говорить. Как по‑другому решать вопросы при нынешнем руководстве?»
Муж биатлонистки Ларисы Куклиной высказался об урегулировании ситуации с зарплатами.
Ранее стало известно, что ряд биатлонистов лишили зарплат членов сборной. Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в итоге они получили ставки в Центре спортивной подготовки.
– Конечно, отчасти это следствие того, что мы не молчали в данной ситуации. Абсолютно. И конечно, это знак того, что в подобной ситуации спортсмены должны говорить. Как по‑другому решать вопросы при нынешнем руководстве? Вы же слышали все слова Мухамедзянова, что ничем помочь не могут? Так что как решать?
– Но сейчас рады, что ситуация просто разрешилась?
– Будем рады, когда СМС придет о поступлении зарплаты! Пока ничего не могу сказать. Я не на сборе в Сочи с Ларой. Пока без понятия, заполнила она уже какие‑то документы на ставку или будет заполнять. Сейчас же все в последний момент делается.
Сейчас 31 мая, а завтра уже 1 июня. Контракт с завтрашнего дня, например. С этим делом затянули. И как‑то, видать, будут сейчас подсовывать в последний момент, – сказал Михаил Куклин.
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Сюда добавляется регион, силовое ведомство, реклама, призовые. То есть у успешных, видимо, тысяч 400-500 в месяц, если брать за год.