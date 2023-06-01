Муж Куклиной об истории с зарплатами: «В подобной ситуации спортсмены должны говорить. Как по‑другому решать вопросы при нынешнем руководстве?»

Теги сборная России жен Лариса Куклина Михаил Куклин деньги Биатлон

Муж биатлонистки Ларисы Куклиной высказался об урегулировании ситуации с зарплатами.

Ранее стало известно, что ряд биатлонистов лишили зарплат членов сборной. Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в итоге они получили ставки в Центре спортивной подготовки.

– Конечно, отчасти это следствие того, что мы не молчали в данной ситуации. Абсолютно. И конечно, это знак того, что в подобной ситуации спортсмены должны говорить. Как по‑другому решать вопросы при нынешнем руководстве? Вы же слышали все слова Мухамедзянова, что ничем помочь не могут? Так что как решать?

– Но сейчас рады, что ситуация просто разрешилась?

– Будем рады, когда СМС придет о поступлении зарплаты! Пока ничего не могу сказать. Я не на сборе в Сочи с Ларой. Пока без понятия, заполнила она уже какие‑то документы на ставку или будет заполнять. Сейчас же все в последний момент делается.

Сейчас 31 мая, а завтра уже 1 июня. Контракт с завтрашнего дня, например. С этим делом затянули. И как‑то, видать, будут сейчас подсовывать в последний момент, – сказал Михаил Куклин.

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5 комментариев

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Рус Киссенжер
сколько у них зарплата,что такой кипиш подняли?
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papadok
Еще пяток дармоедов пристроили к бюджету - большой успех Губерниева и Ко.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Рус Киссенжер
сколько у них зарплата,что такой кипиш подняли?
для любительского спорта -- нормальная.
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Alsjd
Ответ Рус Киссенжер
сколько у них зарплата,что такой кипиш подняли?
Где-то была инфа про 120 тыс от ЦСП, но это не точно.
Сюда добавляется регион, силовое ведомство, реклама, призовые. То есть у успешных, видимо, тысяч 400-500 в месяц, если брать за год.
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тоторо
Ответ Alsjd
Где-то была инфа про 120 тыс от ЦСП, но это не точно. Сюда добавляется регион, силовое ведомство, реклама, призовые. То есть у успешных, видимо, тысяч 400-500 в месяц, если брать за год.
120 это если на полную ставку, если трудоустроен в регионе, то тебе платят неполную, вот Куклиной цсп 25000 будет платить в месяц
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