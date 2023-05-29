Реабилитолог сборной Яковлев: «Мы не договорились с руководством СБР о контракте на новый сезон. И я принял решение написать заявление»

Теги сборная России сборная России жен Матч ТВ Илья Яковлев Биатлон

Реабилитолог сборной России по биатлону Илья Яковлев рассказал, почему СБР отказался от его услуг.

«Мы просто не договорились с руководством СБР о новом контракте на новый сезон. Не договорились о новых условиях. И я принял решение написать заявление и уходить.

Правда ли, что СБР отказался покупать медицинский аппарат за 200 тысяч? У нас был разговор в январе. Я предоставил документацию с необходимым оборудованием для сборной. Там был аппарат миограф – самый важный был из моего списка. На нам весь тренировочный цикл бы строился.

Насколько мне известно, я был единственным реабилитологом в сборной», – сказал Яковлев в эфире «Матч ТВ». 

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5 комментариев

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sfilatov13
уже известно, что его в лыжную сборную взяли
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Irina
Вот интересно на ставку Ростовцева деньги есть (сколько он получает 500 тыс в месяц?), он что такой незаменимый специалист? от него есть какая то польза сборной? А на то чтоб увеличить зарплату реабилитологу денег нет. 40000 он зарабатывает, это ж трындец какие маленькие деньги для этой профессии, ну , что сложно что ль было в 2 раза хотя бы поднять? Нет,они лучше себе поднимут и премии выпишут!
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Irina
Ответ Ностальгическое Дерьмо
заявление в полицию
Какой у вас ник необычный)
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Ностальгическое Дерьмо
заявление в полицию
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