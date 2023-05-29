Реабилитолог сборной Яковлев: «Мы не договорились с руководством СБР о контракте на новый сезон. И я принял решение написать заявление»

Реабилитолог сборной России по биатлону Илья Яковлев рассказал, почему СБР отказался от его услуг.

«Мы просто не договорились с руководством СБР о новом контракте на новый сезон. Не договорились о новых условиях. И я принял решение написать заявление и уходить.

Правда ли, что СБР отказался покупать медицинский аппарат за 200 тысяч? У нас был разговор в январе. Я предоставил документацию с необходимым оборудованием для сборной. Там был аппарат миограф – самый важный был из моего списка. На нам весь тренировочный цикл бы строился.

Насколько мне известно, я был единственным реабилитологом в сборной», – сказал Яковлев в эфире «Матч ТВ».