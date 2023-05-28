Реабилитолог сборной России по биатлону: «Мне прямым текстом было сказано, что финансовое обременение, которое уходит на мои услуги, лучше направить на другое русло»

Реабилитолог сборной России по биатлону Илья Яковлев рассказал, почему СБР отказался от его услуг.

— Как вам объявили о том, что должность упразднена?

— Правильнее сказать, что со мной не продлили контракт. Мы, скажем так, не договорились. И мне прямым текстом было сказано, что финансовое обременение, которое уходит на мои услуги, лучше направить на другое русло.

— Не сказали в какое русло-то?

— Нет, не сказали. Тут только фантазия. Но сами знаете, что происходит в биатлоне: спортсменам даже ставки не дают.

— Настолько же большие затраты на вас были, что бюджет СБР не справился?

— Нет. Если мы посмотрим на рынок труда, то здесь зарплата была около среднего уровня. Это далеко не космические деньги, просто средняя зарплата по рынку труда.

— То есть, если бы вы работали в клинике, получали бы больше?

— Конечно-конечно, даже в три раза больше.

— Заступились ли спортсмены?

— Да-да. Все те, с кем я плотно работал в этом сезоне, а это группы Юрия Михайловича Каминского и Артема Евгеньевича Истомина, переживают из-за моего ухода. Биатлонисты и биатлонистки находятся в недоумении от того, что происходит.

— Как долго работали с Каминским и Истоминым?

— Последний год. Привлекли под 2026 год. Взяли под Олимпиаду. И к тому же сейчас идет такая смена поколений, когда нужно большое число новых спортсменов привести к пику формы. Как раз под это Юрий Михайлович меня и пригласил.

— А есть ли другие реабилитологи в сборной?

— Я был единственным на всю сборную, – сказал Яковлев.