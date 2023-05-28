Реабилитолог сборной России по биатлону: «Мне прямым текстом было сказано, что финансовое обременение, которое уходит на мои услуги, лучше направить на другое русло»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Матч ТВ Илья Яковлев Биатлон

Реабилитолог сборной России по биатлону Илья Яковлев рассказал, почему СБР отказался от его услуг.

— Как вам объявили о том, что должность упразднена?

— Правильнее сказать, что со мной не продлили контракт. Мы, скажем так, не договорились. И мне прямым текстом было сказано, что финансовое обременение, которое уходит на мои услуги, лучше направить на другое русло.

— Не сказали в какое русло-то?

— Нет, не сказали. Тут только фантазия. Но сами знаете, что происходит в биатлоне: спортсменам даже ставки не дают.

— Настолько же большие затраты на вас были, что бюджет СБР не справился?

— Нет. Если мы посмотрим на рынок труда, то здесь зарплата была около среднего уровня. Это далеко не космические деньги, просто средняя зарплата по рынку труда.

— То есть, если бы вы работали в клинике, получали бы больше?

— Конечно-конечно, даже в три раза больше.

— Заступились ли спортсмены?

— Да-да. Все те, с кем я плотно работал в этом сезоне, а это группы Юрия Михайловича Каминского и Артема Евгеньевича Истомина, переживают из-за моего ухода. Биатлонисты и биатлонистки находятся в недоумении от того, что происходит.

— Как долго работали с Каминским и Истоминым?

— Последний год. Привлекли под 2026 год. Взяли под Олимпиаду. И к тому же сейчас идет такая смена поколений, когда нужно большое число новых спортсменов привести к пику формы. Как раз под это Юрий Михайлович меня и пригласил.

— А есть ли другие реабилитологи в сборной?

— Я был единственным на всю сборную, – сказал Яковлев. 

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14 комментариев

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Streetbor
бюджетных денег стало меньше, пошла грызня за ставки. То ли ещё будет, а это ещё не начало сезона.
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justbored
Яковлев Илья Александрович, Москва, Реабилитолог, Специалист без медицинского образования. Опыт работы - Частная практика
Физический терапевт , Реабилитолог
2022 — н. в.
Союз биатлонистов России
Специалист
2022 — н. в.
Фитнес - студия ЖимаНет"

Лучшие кадры уходят!!
+7
-5
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Татьяна Бурова
Пришёл Ростовцев и начал выдумывать критерии. Какую- то стратегию 2026 года выдумали. У нас не будет ни МС и ОИ под вопросом . Юниоров поставили на ставку основы( уму непостижимо- воруют у одних- отдают другим). С какой стати они ломают судьбы спортсменов? Если реабилитолог не был предусмотрен раньше, а взяли только год назад- то значит нужен был. Пусть отчитаются
зачем брали, зачем выгнали.
Очень легко получается у функционеров: взял- убрал, деньги отобрали у одних-отдали другим.
Критерии в конце сезона, но и их не выполняют( всё на ходу меняется).
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Olga.t
Ответ justbored
...впрочем, вру. "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (адаптивная физическая культура) - базовое образование"
Ну как же так, а я вам поверила, не проверила)
Удалила свой ответ вам...
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Olga.t
Ответ justbored
"адаптивная физическая культура" это вот https://abit.omsu.ru/abitpage/fizicheskaya-kultura-dlya-lic-s-otkloneniyami-v-sostoyanii-zdorovya-adaptivnaya
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Базовое образование
2015
Циклы переподготовки
2020
Вот что выдаёт гугл.
+2
-1
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Olga.t
Ответ justbored
Яковлев Илья Александрович, Москва, Реабилитолог, Специалист без медицинского образования. Опыт работы - Частная практика Физический терапевт , Реабилитолог 2022 — н. в. Союз биатлонистов России Специалист 2022 — н. в. Фитнес - студия ЖимаНет" Лучшие кадры уходят!!
Комментарий удален пользователем
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Olga.t
Ответ justbored
Ссылочку можно? Я отсюда https://prodoctorov.ru/moskva/vrach/502548-yakovlev/
https://prodoctorov.ru/moskva/vrach/994436-yakovlev/
+1
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justbored
Ответ Olga.t
https://prodoctorov.ru/moskva/vrach/994436-yakovlev/
О боже, только заметил. У вас "рентгенолог". Похоже на "реабилитолога", я понимаю ))
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