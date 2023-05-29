Мухамедзянов о лишении зарплаты: «Я обращался и к тренерам, и к Ростовцеву. У него спросил – к кому обращаться дальше? Он сказал, что Майгурову сейчас не до этого»
Ильназ Мухамедзянов прокомментировал ситуацию с лишением зарплаты члена сборной России.
«Поначалу было очень тяжело смириться с тем, что не по заслугам оценили мои результаты. Но нам нужно с этим справиться, мы же биатлонисты, на соревнованиях бывает и не такой стресс.
Старались абстрагироваться от этого. Грело душу, что тренеры на нашей стороне. Они все понимают и помогают. Поэтому справляться было проще.
Я обращался и к тренерам, и к Ростовцеву. У него спросил – к кому обращаться дальше? Он сказал, что Майгурову сейчас не до этого.
Я прошел все инстанции и мне сказали, что ничем помочь уже не могут. Давай подождем полгода, там будут пересматриваться списки – может, там чего-нибудь учтем», – сказал Мухамедзянов в эфире «Матч ТВ».
«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне
10 комментариев