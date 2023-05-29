Мухамедзянов о лишении зарплаты: «Я обращался и к тренерам, и к Ростовцеву. У него спросил – к кому обращаться дальше? Он сказал, что Майгурову сейчас не до этого»

Теги сборная России Павел Ростовцев Виктор Майгуров Ильназ Мухамедзянов Матч ТВ Биатлон

Ильназ Мухамедзянов прокомментировал ситуацию с лишением зарплаты члена сборной России.

«Поначалу было очень тяжело смириться с тем, что не по заслугам оценили мои результаты. Но нам нужно с этим справиться, мы же биатлонисты, на соревнованиях бывает и не такой стресс.

Старались абстрагироваться от этого. Грело душу, что тренеры на нашей стороне. Они все понимают и помогают. Поэтому справляться было проще.

Я обращался и к тренерам, и к Ростовцеву. У него спросил – к кому обращаться дальше? Он сказал, что Майгурову сейчас не до этого.

Я прошел все инстанции и мне сказали, что ничем помочь уже не могут. Давай подождем полгода, там будут пересматриваться списки – может, там чего-нибудь учтем», – сказал Мухамедзянов в эфире «Матч ТВ». 

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10 комментариев

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Ola BP
Ответ Пенчекряк
Нормальный министр спорта разогнал бы эту шайку.
Главное не выйти на самого себя.
+14
0
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Пенчекряк
Нормальный министр спорта разогнал бы эту шайку.
+11
-1
+10
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S.P.F.C
Интересно, а чем так сильно занят Майгуров
+10
-1
+9
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Bartez1986
Ответ S.P.F.C
Интересно, а чем так сильно занят Майгуров
очередной диплом пишет. или покупает. тут как получится
+5
-1
+4
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shahmur
Ответ S.P.F.C
Интересно, а чем так сильно занят Майгуров
Решает вопросы со своим отсутствующим образованием
+2
-1
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Irina
Речь шла не о Майгурове, а о Брюсове, исправьте в заголовке! Ильназ спросил у Ростовцева, звонить ли ему директору ЦСП Брюсову, на , что тот ответил, что ему сейчас не до этого!
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Atsuktuvas
Сейчас для здоровых молодых людей со спортивным опытом есть хороший вариант с неплохим зароботком.
0
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Александр Федоров
Ответ Пенчекряк
Нормальный министр спорта разогнал бы эту шайку.
Где ж его взять...
0
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Tiffozi
Ответ S.P.F.C
Интересно, а чем так сильно занят Майгуров
Пилит. Чем ещё чинуши могут заниматься.
+1
-1
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Александр Федоров
Ответ Atsuktuvas
Сейчас для здоровых молодых людей со спортивным опытом есть хороший вариант с неплохим зароботком.
Тем более с винтовкой на "ты"
0
0
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