Биатлонист Мухамедзянов о лишении зарплаты в сборной: «Медийность вопроса – следствие того, что никто не смог нам помочь. На все вопросы был ответ – мы не знаем»

Теги сборная России Ильназ Мухамедзянов Матч ТВ Биатлон

Ильназ Мухамедзянов высказался о лишении зарплаты члена сборной России по биатлону.

«Еще перед сезоном нам обозначили главные старты – Ижевск и Чайковский. Мы все готовились к этим соревнованиям, потому что от этого зависела наша судьба.

О непопадании на ставку узнал от Евгения Емерхонова. Я сразу начал узнавать – позвонил менеджеру и тренерам, они подтвердили.

После этого я решил разобраться сам – общался с Ростовцевым, с тренерами, с руководителем региональной федерации. Объяснил ситуацию. На что мне был ответ – разберемся.

Медийность этого вопроса – следствие того, что никто не смог нам помочь. На все вопросы был ответ – мы не знаем», – сказал Мухамедзянов в эфире «Матч ТВ». 

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий