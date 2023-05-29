Биатлонист Мухамедзянов о лишении зарплаты в сборной: «Медийность вопроса – следствие того, что никто не смог нам помочь. На все вопросы был ответ – мы не знаем»
Ильназ Мухамедзянов высказался о лишении зарплаты члена сборной России по биатлону.
«Еще перед сезоном нам обозначили главные старты – Ижевск и Чайковский. Мы все готовились к этим соревнованиям, потому что от этого зависела наша судьба.
О непопадании на ставку узнал от Евгения Емерхонова. Я сразу начал узнавать – позвонил менеджеру и тренерам, они подтвердили.
После этого я решил разобраться сам – общался с Ростовцевым, с тренерами, с руководителем региональной федерации. Объяснил ситуацию. На что мне был ответ – разберемся.
Медийность этого вопроса – следствие того, что никто не смог нам помочь. На все вопросы был ответ – мы не знаем», – сказал Мухамедзянов в эфире «Матч ТВ».
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