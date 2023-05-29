Биатлонист Мухамедзянов о лишении зарплаты в сборной: «Медийность вопроса – следствие того, что никто не смог нам помочь. На все вопросы был ответ – мы не знаем»

Ильназ Мухамедзянов высказался о лишении зарплаты члена сборной России по биатлону.

«Еще перед сезоном нам обозначили главные старты – Ижевск и Чайковский. Мы все готовились к этим соревнованиям, потому что от этого зависела наша судьба.

О непопадании на ставку узнал от . Я сразу начал узнавать – позвонил менеджеру и тренерам, они подтвердили.

После этого я решил разобраться сам – общался с , с тренерами, с руководителем региональной федерации. Объяснил ситуацию. На что мне был ответ – разберемся.

Медийность этого вопроса – следствие того, что никто не смог нам помочь. На все вопросы был ответ – мы не знаем», – сказал в эфире «Матч ТВ».

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне