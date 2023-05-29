Богалий о ситуации с зарплатами: «Сезон прошел, те кто заслужил, должны получить свои награды и заработную плату»

Анна Богалий высказалась о лишении ряда биатлонистов зарплат членов сборной России.

Ранее комментатор сообщил, что , и лишили зарплат членов сборной страны.

«Я знаю об этом только из прессы. Все должно быть последовательно.

Сезон прошел, те кто заслужил, должны получить свои награды и заработную плату», — сказала , которая является членом исполкома Союза биатлонистов России.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне