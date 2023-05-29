Богалий о ситуации с зарплатами: «Сезон прошел, те кто заслужил, должны получить свои награды и заработную плату»

Теги Анна Богалий сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Лариса Куклина Ильназ Мухамедзянов Спорт-Экспресс Евгений Емерхонов Биатлон

Анна Богалий высказалась о лишении ряда биатлонистов зарплат членов сборной России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Ларису КуклинуИльназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной страны.

«Я знаю об этом только из прессы. Все должно быть последовательно.

Сезон прошел, те кто заслужил, должны получить свои награды и заработную плату», — сказала Богалий, которая является членом исполкома Союза биатлонистов России. 

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
khinskiy
Ну, хорошо, что Аннушка хоть газеты читает.
А то, так бы и не знала, что у ней на работе творится.)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Бурова
Как это Анна не в курсе? Исполком какие функции выполняет? Казалось, что это весомый член СБР
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий К
Тоже зарплату получает. Как консультант СБР.. хорошо хоть соревнования детские иногда проводит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий