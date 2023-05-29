Богалий о ситуации с зарплатами: «Сезон прошел, те кто заслужил, должны получить свои награды и заработную плату»
Анна Богалий высказалась о лишении ряда биатлонистов зарплат членов сборной России.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной страны.
«Я знаю об этом только из прессы. Все должно быть последовательно.
Сезон прошел, те кто заслужил, должны получить свои награды и заработную плату», — сказала Богалий, которая является членом исполкома Союза биатлонистов России.
«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне
А то, так бы и не знала, что у ней на работе творится.)))