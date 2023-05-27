Владимир Брагин: «В 20‑х числах апреля Ростовцев отправил письмо, в котором было распределение ставок на следующий сезон. Не понимаю, откуда сейчас возникли вопросы»

Председатель тренерского совета СБР пояснил ситуацию с распределением зарплатных ставок.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России.

– Во‑первых, у тренеров сборных команд есть рабочая группа в WhatsApp, где есть вся информация для тренеров. Точно не скажу какого числа, но это было в 20‑х числах апреля. Ростовцев отправил в группу письмо, в котором было распределение ставок на следующий сезон. В письме было написано, как ставки были распределены в прошедшем сезоне и какое положение по распределению ставок на следующий сезон.

Осталось только 32 ставки, то есть основной состав – 32 человека, юниорский – 16 человек, в общем – 48 человек, ставки осталось 32. В прошлом году ставки были распределены. 6 ставок было у юниоров. В этом году написал: «Есть 32 ставки, предлагаю распределить: 6 – юниорам, 8+8 – это основной состав мужчины и женщины, согласно критериям .

Первые три заходят с рейтинга, затем четверо – это, кто набрал наибольшее количество очков на основных стартах сезона в Ижевске, Чайковском и лучший юниор». То есть 3, 4 и 1. Восемь у мужчин, восемь у женщин – 16 всего. Затем было предложение сохранить ставки призерам Олимпийских игр, которые пропускали сезон – это три человека. И оставшиеся шесть ставок распределить среди спортсменов, которые зашли в основной состав с 9 по 16 места.

Это все было написано в группе, и Ростовцев сказал: «У кого есть какие предложения, пожалуйста, давайте». Предложений было два. Первое написал о том, что хоть и не выполнил критерии в первой восьмерке, но так как он призер Олимпийских игр, его нужно добавить четвертым.

Я написал, что если последние шесть ставок, которые распределяются между восьмерками, идут не на основное место работы, а заместителями, то значит эти ставки отдать юниорам, которые пойдут на основное. Вот два предложения по этому письму. Больше никаких вопросов и предложений не было. Это все есть в группе. Но на этом и остановились.

Сейчас какие‑то вопросы возникли, я честно не понимаю – откуда. Когда говорят о том, что человек остался без ставки и он не работает и человеку 30 лет, мне кажется это, мягко говоря, не соответствует действительности. У нас никто не отменял контракты с ЦСКА, никто не отменял контракты по месту жительства. А сейчас пенсионный фонд объединили с социальным.

Когда говорят, что человек нигде не работает, но на основное место работы, видимо, тоже не особо изъявили желание. Но если человек не идет на основное место работы, значит, он, видимо, где‑то работает и получает деньги.

– Если человек имеет региональную ставку, то приоритет отдавался тем у кого дела хуже в регионе?

– Нет. Кто придет на основное место в Москву на ЦСП он, конечно, получит. Но когда говорят, что будут работать на полставки, но при этом он, видимо, где‑то получает. Я по юниорам сразу сказал, кто пойдет на работу в ЦСП, то даже не может быть вопросов, что пойдет на полставки.

Если ты получаешь зарплату в регионе, то и получай ее там, раз она тебя устраивает. Это не дополнительные деньги, а зарплата. И мы завели у юниоров, которые абсолютно пустые. Поэтому они и идут на полную ставку, – сказал .