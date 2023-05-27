Глава Федерации биатлона Татарстана: «Емерхонова оставили без зарплаты в сборной. Ростовцев объяснил, что у них есть определенные критерии и по ним Женя не попадает»

Теги сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Лариса Куклина Ильназ Мухамедзянов Евгений Емерхонов Анна Грухвина деньги Ильдар Нугманов Биатлон

Глава Федерации биатлона Татарстана подтвердил, что Евгения Емерхонова лишили зарплаты.

Ранее об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

– Да, Женю оставили без зарплаты в сборной. Ростовцев объяснил, что у них есть определенные критерии и по ним Женя не попадает. Он также сказал, что если будет по результатам все хорошо, то с 1 января он может претендовать на ставку.

– Кому эту ставку отдали?

– Шести юниорам дали. На мой взгляд, это не очень правильно. И Грухвина перешла из лыж. Нельзя сказать, что ставка Жени перешла именно Грухвиной. Там же еще Мухамедзянов с Куклиной пролетели мимо.

– А почему так получается, что спортсмен едет вместе со сборной России на централизованную подготовку, но ставки на него не хватает?

– Это уже не знаю. Вопрос к руководству. Странный момент. Женя на чемпионате три раза был четвертым, заслужил зарплату сборной.

– У Емерхонова же будет поддержка со стороны региона? Тут зарплата будет?

– Да, конечно. Регион регионами, но ставка сборной тоже ведь должна быть. Он ее заслужил, – сказал Ильдар Нугманов.

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5 комментариев

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sfilatov13
Ростовцев во всей красе
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-2
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тоторо
Ответ sfilatov13
Ростовцев во всей красе
себе зато зп не забывает выписывать
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Пенчекряк
Пришел великий реформатор. Гнать вместе с Витей фальшиводипломником
+2
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Viks
Вы там в Татарии на майгуровский диплом откопали, а он ваших биатлонистов закапывает
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-1
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