Глава Федерации биатлона Татарстана: «Емерхонова оставили без зарплаты в сборной. Ростовцев объяснил, что у них есть определенные критерии и по ним Женя не попадает»

Глава Федерации биатлона Татарстана подтвердил, что Евгения Емерхонова лишили зарплаты.

Ранее об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

– Да, Женю оставили без зарплаты в сборной. Ростовцев объяснил, что у них есть определенные критерии и по ним Женя не попадает. Он также сказал, что если будет по результатам все хорошо, то с 1 января он может претендовать на ставку.

– Кому эту ставку отдали?

– Шести юниорам дали. На мой взгляд, это не очень правильно. И Грухвина перешла из лыж. Нельзя сказать, что ставка Жени перешла именно . Там же еще с пролетели мимо.

– А почему так получается, что спортсмен едет вместе со сборной России на централизованную подготовку, но ставки на него не хватает?

– Это уже не знаю. Вопрос к руководству. Странный момент. Женя на чемпионате три раза был четвертым, заслужил зарплату сборной.

– У Емерхонова же будет поддержка со стороны региона? Тут зарплата будет?

– Да, конечно. Регион регионами, но ставка сборной тоже ведь должна быть. Он ее заслужил, – сказал Ильдар Нугманов.