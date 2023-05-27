Глава Федерации биатлона Татарстана: «Емерхонова оставили без зарплаты в сборной. Ростовцев объяснил, что у них есть определенные критерии и по ним Женя не попадает»
Глава Федерации биатлона Татарстана подтвердил, что Евгения Емерхонова лишили зарплаты.
Ранее об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
– Да, Женю оставили без зарплаты в сборной. Ростовцев объяснил, что у них есть определенные критерии и по ним Женя не попадает. Он также сказал, что если будет по результатам все хорошо, то с 1 января он может претендовать на ставку.
– Кому эту ставку отдали?
– Шести юниорам дали. На мой взгляд, это не очень правильно. И Грухвина перешла из лыж. Нельзя сказать, что ставка Жени перешла именно Грухвиной. Там же еще Мухамедзянов с Куклиной пролетели мимо.
– А почему так получается, что спортсмен едет вместе со сборной России на централизованную подготовку, но ставки на него не хватает?
– Это уже не знаю. Вопрос к руководству. Странный момент. Женя на чемпионате три раза был четвертым, заслужил зарплату сборной.
– У Емерхонова же будет поддержка со стороны региона? Тут зарплата будет?
– Да, конечно. Регион регионами, но ставка сборной тоже ведь должна быть. Он ее заслужил, – сказал Ильдар Нугманов.
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