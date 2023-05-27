Владимир Брагин: «Колотов, Томшин, Кудисова, Довгая и Каплина сейчас в Сочи готовятся в составе команды. Списки были составлены, как они могут не попасть?»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Сергей Башкиров Владимир Брагин Елизавета Каплина Василий Томшин Артем Истомин Иван Колотов Ксения Довгая Алина Кудисова Биатлон

Владимир Брагин отреагировал на информацию о непопадании ряда биатлонистов в сборную.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Елизавета Каплина, Василий Томшин, Ксения Довгая, Алина Кудисова и Иван Колотов не попадают в команду.

«Насколько я знаю, эти биатлонисты сейчас в Сочи готовятся в составе команды. Критерии сборной команды были сформированы, списки были составлены, как они могут не попасть? Все эти биатлонисты сейчас на централизованный подготовке. Колотов и Томшин тренируются с Башкировым, Кудисова, Довгая и Каплина – в группе Истомина.

В состав попадают те спортсмены, которые заняли первое, второе и третье места в рейтинге СБР по итогам сезона. Четвертые, пятые, шестые, и седьмые места заходят биатлонисты, которые набрали наибольшее количество очков на чемпионате страны.

Есть таблица, по которой набирали очки. На восьмое место заходит лучший юниор, который занял первое место по юниорам. Первая восьмерка так определяется, по очкам, а оставшийся восемь мест распределяются по усмотрению тренеров сборных команд», – сказал председатель тренерского совета СБР.

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7 комментариев

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тоторо
на чемпионате страны ( этапы Идевск и Ханты) Егорова набрала больше очков чем Мекрюкова но она не попала в списки и зарплаты сответсвенно у нее нет. тоже самое по Томшину и Баикову, они за два этапа ЧР набрали достаточное количество очков для попадния в сборную согласно озвученным критериям) И второе Грухвина сейчас в основе и на зарплате оснвной сборной а Куклина вот нет , а каким образом Грухвина смогла обойти эти критерии и перейдя из лыж сразу перейти на зарплату основной сбррной? не велика ли честь?
и еще если критерии таким образом срставлены тогда все будут тупо пропускать старты и готовится тупо к ЧР аля Цветков и Поршнев. и кто будет ездить тогда на этары КР ? как обычно трудяга Сливко и Носкова
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+1
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khinskiy
Ответ тоторо
на чемпионате страны ( этапы Идевск и Ханты) Егорова набрала больше очков чем Мекрюкова но она не попала в списки и зарплаты сответсвенно у нее нет. тоже самое по Томшину и Баикову, они за два этапа ЧР набрали достаточное количество очков для попадния в сборную согласно озвученным критериям) И второе Грухвина сейчас в основе и на зарплате оснвной сборной а Куклина вот нет , а каким образом Грухвина смогла обойти эти критерии и перейдя из лыж сразу перейти на зарплату основной сбррной? не велика ли честь? и еще если критерии таким образом срставлены тогда все будут тупо пропускать старты и готовится тупо к ЧР аля Цветков и Поршнев. и кто будет ездить тогда на этары КР ? как обычно трудяга Сливко и Носкова
По тем критериям, которые были озвучены, на ЦП попадают трое лучших по рейтингу (Сливко, Носкова, Гореева), четверо по очкам, набранным в последних гонках (Казакевич - 393, Гербулова - 374, Дербушева - 368, Н. Шевченко - 367. Плюс лучшая юниорка (Зырянова).

А вторая восьмёрка должна была отбираться по решению ТШ.
И тут следует понимать, что отбор на ЦП и отбор в списки ЦСП это разные вещи. Резцова, Нигматуллина, Цветков, Логинов не попали ни в одну группу ЦП, но в списке ЦСП идут первыми номерами.
А вот, Грухвина, которая находится на ЦП по решению ТШ, наверняка не попадёт в списки ЦСП, ибо для Минспорта "переход из другого вида спорта" это не аргумент.
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Ирина Белякова
Ответ sav187
Интересно, когда Губерниев ляпнет наконец-то что-то такое, за что на него можно будет подать в суд.
Статья 22 Конституции РФ провозглашает:
«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Слово "неприкосновенный" означает следующее - "Сохраняемый в целости, свободный от ВСЯКОГО посягательства со стороны кого-нибудь". /////// Полагаю, что Гу уже давно и достаточно наговорил (вернее - наляпал) необъятную меру ответственности.
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тоторо
Ответ khinskiy
По тем критериям, которые были озвучены, на ЦП попадают трое лучших по рейтингу (Сливко, Носкова, Гореева), четверо по очкам, набранным в последних гонках (Казакевич - 393, Гербулова - 374, Дербушева - 368, Н. Шевченко - 367. Плюс лучшая юниорка (Зырянова). А вторая восьмёрка должна была отбираться по решению ТШ. И тут следует понимать, что отбор на ЦП и отбор в списки ЦСП это разные вещи. Резцова, Нигматуллина, Цветков, Логинов не попали ни в одну группу ЦП, но в списке ЦСП идут первыми номерами. А вот, Грухвина, которая находится на ЦП по решению ТШ, наверняка не попадёт в списки ЦСП, ибо для Минспорта "переход из другого вида спорта" это не аргумент.
вы пишите четверо по очкам, набранным в последних гонках (Казакевич - 393, Гербулова - 374, Дербушева - 368, Н. Шевченко - 367).
Это не так (не знаю по каким гонкам вы очки счтали, в критериях четко сказано это гонки ЧР): 4еро по набранным очкам на ЧР это: 363 - казакевич,351-тома, 323-гербулова, 345-егорова , у меркюковой 288очков. откройте рейтинг сбр там все очки!
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2533ПВ
Ответ тоторо
вы пишите четверо по очкам, набранным в последних гонках (Казакевич - 393, Гербулова - 374, Дербушева - 368, Н. Шевченко - 367). Это не так (не знаю по каким гонкам вы очки счтали, в критериях четко сказано это гонки ЧР): 4еро по набранным очкам на ЧР это: 363 - казакевич,351-тома, 323-гербулова, 345-егорова , у меркюковой 288очков. откройте рейтинг сбр там все очки!
Не считал,но в зачёт идут 7 лучших гонок из 9.
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тоторо
Ответ 2533ПВ
Не считал,но в зачёт идут 7 лучших гонок из 9.
там всего 7 гонок. может вы имели в виду 5?
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