Владимир Брагин: «Колотов, Томшин, Кудисова, Довгая и Каплина сейчас в Сочи готовятся в составе команды. Списки были составлены, как они могут не попасть?»

Владимир Брагин отреагировал на информацию о непопадании ряда биатлонистов в сборную.

Ранее комментатор заявил, что , , , Алина Кудисова и Иван Колотов не попадают в команду.

«Насколько я знаю, эти биатлонисты сейчас в Сочи готовятся в составе команды. Критерии сборной команды были сформированы, списки были составлены, как они могут не попасть? Все эти биатлонисты сейчас на централизованный подготовке. Колотов и Томшин тренируются с , Кудисова, Довгая и Каплина – в группе Истомина.

В состав попадают те спортсмены, которые заняли первое, второе и третье места в рейтинге СБР по итогам сезона. Четвертые, пятые, шестые, и седьмые места заходят биатлонисты, которые набрали наибольшее количество очков на чемпионате страны.

Есть таблица, по которой набирали очки. На восьмое место заходит лучший юниор, который занял первое место по юниорам. Первая восьмерка так определяется, по очкам, а оставшийся восемь мест распределяются по усмотрению тренеров сборных команд», – сказал председатель тренерского совета СБР.