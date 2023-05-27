Владимир Брагин: «Колотов, Томшин, Кудисова, Довгая и Каплина сейчас в Сочи готовятся в составе команды. Списки были составлены, как они могут не попасть?»
Владимир Брагин отреагировал на информацию о непопадании ряда биатлонистов в сборную.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Елизавета Каплина, Василий Томшин, Ксения Довгая, Алина Кудисова и Иван Колотов не попадают в команду.
«Насколько я знаю, эти биатлонисты сейчас в Сочи готовятся в составе команды. Критерии сборной команды были сформированы, списки были составлены, как они могут не попасть? Все эти биатлонисты сейчас на централизованный подготовке. Колотов и Томшин тренируются с Башкировым, Кудисова, Довгая и Каплина – в группе Истомина.
В состав попадают те спортсмены, которые заняли первое, второе и третье места в рейтинге СБР по итогам сезона. Четвертые, пятые, шестые, и седьмые места заходят биатлонисты, которые набрали наибольшее количество очков на чемпионате страны.
Есть таблица, по которой набирали очки. На восьмое место заходит лучший юниор, который занял первое место по юниорам. Первая восьмерка так определяется, по очкам, а оставшийся восемь мест распределяются по усмотрению тренеров сборных команд», – сказал председатель тренерского совета СБР.
и еще если критерии таким образом срставлены тогда все будут тупо пропускать старты и готовится тупо к ЧР аля Цветков и Поршнев. и кто будет ездить тогда на этары КР ? как обычно трудяга Сливко и Носкова
А вторая восьмёрка должна была отбираться по решению ТШ.
И тут следует понимать, что отбор на ЦП и отбор в списки ЦСП это разные вещи. Резцова, Нигматуллина, Цветков, Логинов не попали ни в одну группу ЦП, но в списке ЦСП идут первыми номерами.
А вот, Грухвина, которая находится на ЦП по решению ТШ, наверняка не попадёт в списки ЦСП, ибо для Минспорта "переход из другого вида спорта" это не аргумент.
«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Слово "неприкосновенный" означает следующее - "Сохраняемый в целости, свободный от ВСЯКОГО посягательства со стороны кого-нибудь". /////// Полагаю, что Гу уже давно и достаточно наговорил (вернее - наляпал) необъятную меру ответственности.
Это не так (не знаю по каким гонкам вы очки счтали, в критериях четко сказано это гонки ЧР): 4еро по набранным очкам на ЧР это: 363 - казакевич,351-тома, 323-гербулова, 345-егорова , у меркюковой 288очков. откройте рейтинг сбр там все очки!