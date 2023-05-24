Гараничев о возможном завершении карьеры: «Мысли есть, но тренер отгоняет их»

Теги сборная России Евгений Гараничев Максим Кугаевский Биатлон

Бронзовый призер Сочи-2014 по биатлону Евгений Гараничев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

– Какой сезон по счету у вас?

– 15‑й пошел. Именно в биатлоне.

– Нет мысли повесить винтовку на гвоздь?

– Есть, но тренер Максим Кугаевский отгоняет их.

– Чего хочешь достичь в новом сезоне?

– Усовершенствовать стрельбу и лыжный ход, а также показать высокие результаты.

– Ты на велосипеде. Почему?

– После зимы начинается беговая работа. Дома начинал бегать. Надел не те кроссовки и травмировал пятки. Сейчас только в зал хожу и велосипед.

На данном этапе хочу, чтобы молодое поколение перенимало опыт. Ты и сам пытаешься тянуться за ними. Их темп перенимаешь. Тянешься за ними, – сказал 35-летний спортсмен.

В минувшем сезоне Гараничев занял 14-е место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР). Также он одержал победу на чемпионате страны в сингл-миксте.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Бурова
Ну пусть выступает за регион! Такими кадрами разбрасываться не надо! Региону очки будет в копилку приносить!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuryanin
35 - Гаран ягодка опять!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенчекряк
Какой он там ход усовершенствовать собрался на старости лет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alsjd
Гараничев традиционно в своем стиле: 15-й сезон в биатлоне пошел, а кроссовки выбрать правильно не может)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий