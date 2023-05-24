Гараничев о возможном завершении карьеры: «Мысли есть, но тренер отгоняет их»

Бронзовый призер Сочи-2014 по биатлону Евгений Гараничев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

– Какой сезон по счету у вас?

– 15‑й пошел. Именно в биатлоне.

– Нет мысли повесить винтовку на гвоздь?

– Есть, но тренер Максим Кугаевский отгоняет их.

– Чего хочешь достичь в новом сезоне?

– Усовершенствовать стрельбу и лыжный ход, а также показать высокие результаты.

– Ты на велосипеде. Почему?

– После зимы начинается беговая работа. Дома начинал бегать. Надел не те кроссовки и травмировал пятки. Сейчас только в зал хожу и велосипед.

На данном этапе хочу, чтобы молодое поколение перенимало опыт. Ты и сам пытаешься тянуться за ними. Их темп перенимаешь. Тянешься за ними, – сказал 35-летний спортсмен.

В минувшем сезоне Гараничев занял 14-е место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР). Также он одержал победу на чемпионате страны в сингл-миксте.