Вадим Истамгулов: «В паре со Сливко больше переживал за себя, потому что Вика – опытный боец, который всегда стреляет одни нули»

Биатлонист Вадим Истамгулов рассказал, как воспринял новость о том, что он заменит Евгения Гараничева в сингл-миксте на этапе Кубка России.

Истамгулов выступил в гонке с Викторией Сливко, они заняли 2-е место.

«Сегодня утром после завтрака ко мне пришел Максим Владимирович Кугаевский и сказал, что приболел.

Спокойно отреагировал на новость. Ничего не поменялось, был готов бежать с любым партнером.

В паре с Викторией больше переживал за себя, потому что Вика опытный и готовый боец, который всегда стреляет одни нули. Я маленько к этому не готов.

Переживал за себя, что могу подвести», – сказал Истамгулов.

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