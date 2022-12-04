Максим Кугаевский: «Гараничев восстановится через день-два. У него защемление нерва, где-то на спуске шею простудил»

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил, что биатлонист должен восстановиться в ближайшие дни.

Cегодня Гараничев снялся с сингл-микста на Кубке России.

«Врачи сказали, что восстановление займет день‑два. Произошло защемление шейного нерва. Тяжело ему головой поворачивать.

Скорее всего, это произошло из‑за выступления по морозу. Шея потеет, где‑то на спуске простудил», – сказал Кугаевский.