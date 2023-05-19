Анна Грухвина: «Сейчас еще не очень хорошо стреляю, учусь этому делу. Когда первые разы ездила на стрельбу, это тяжело»

Теги сборная России жен лыжные гонки Анна Грухвина Биатлон

Анна Грухвина рассказала, как приняла решение перейти из лыжных гонок в биатлон.

«Это решение принималось не за один или два дня. Был определенный промежуток времени, где я раздумывала, рассуждала, как и что лучше сделать, нужно ли мне вообще это.

Когда я ответила себе на эти вопросы, то приняла решение. Что стало ключевым? Да ничего, все шло по накатанной. Подумала, порассуждала, поговорила с некоторыми тренерами и решила попробовать себя в биатлоне.

Серьезно задумалась о переходе во время чемпионата России в Тюмени. Выходила на тренировки, у меня были разные мысли в голове. Уже в Кировске приняла окончательное решение.

Я обдумывала, зная девчонок в его группе, у меня у самой была инициатива обратиться к Шашилову, связаться с ним и сказать, что хочу тренироваться у него.

Сейчас еще не очень хорошо стреляю, учусь этому делу. Когда первые разы ездила на стрельбу, это тяжело.

В первую очередь мы работали над тем, как сделать винтовку под меня, сделать все настройки, чтобы правильно стрелять. Чтобы не было ошибок и не нужно было их исправлять», – сказала Грухвина в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Надо помочь Насте Шевченко , она здорово научила Наталью Шевченко стрелять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий К
Раньше у Грухвиной не было такой популярности. Сейчас все будут за неё переживать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий