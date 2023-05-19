Анна Грухвина: «Сейчас еще не очень хорошо стреляю, учусь этому делу. Когда первые разы ездила на стрельбу, это тяжело»

Анна Грухвина рассказала, как приняла решение перейти из лыжных гонок в биатлон.

«Это решение принималось не за один или два дня. Был определенный промежуток времени, где я раздумывала, рассуждала, как и что лучше сделать, нужно ли мне вообще это.

Когда я ответила себе на эти вопросы, то приняла решение. Что стало ключевым? Да ничего, все шло по накатанной. Подумала, порассуждала, поговорила с некоторыми тренерами и решила попробовать себя в биатлоне.

Серьезно задумалась о переходе во время чемпионата России в Тюмени. Выходила на тренировки, у меня были разные мысли в голове. Уже в Кировске приняла окончательное решение.

Я обдумывала, зная девчонок в его группе, у меня у самой была инициатива обратиться к Шашилову, связаться с ним и сказать, что хочу тренироваться у него.

Сейчас еще не очень хорошо стреляю, учусь этому делу. Когда первые разы ездила на стрельбу, это тяжело.

В первую очередь мы работали над тем, как сделать винтовку под меня, сделать все настройки, чтобы правильно стрелять. Чтобы не было ошибок и не нужно было их исправлять», – сказала Грухвина в эфире «Матч ТВ».