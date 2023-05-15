Наталия Шевченко: «В тренировочном плане Шашилов и Бородавко – диктаторы, а как люди они очень добрые»

Наталия Шевченко назвала Михаила Шашилова и Юрия Бородавко «диктаторами на тренировках».

В прошлом году Шевченко перешла из лыжных гонок в биатлон.

«Я хорошо знаю их обоих и могу сказать, что да, в тренировочном плане они диктаторы, а вообще, как люди, они очень добрые. Что Юрий Викторович, что Михаил Викторович такие душевные, с ними всегда можно поговорить о чем-то личном.

Михаил Викторович на тренировке на стрельбище может прикрикнуть, но он всегда заботится о нас, о своих спортсменах, может свозить поужинать, постоянно покупает нам мед, икру, орехи, фрукты – ему не жалко ничего для спортсменов.

Он всегда дарит подарки на все праздники, на день рождения всегда дарит цветы девчонкам и мне в том числе», – рассказала спортсменка.