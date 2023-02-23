Нигматуллина о возвращении в биатлон после родов: «Хочу сделать это максимально щадяще для моего здоровья. К летнему чемпионату России можно подготовиться»

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала об учебе в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) и назвала сроки возвращения в спорт после родов.

Спортсменка родила дочь в начале февраля.

– За весь сезона я посмотрела две гонки: одну в Рыбинске, другую сегодня здесь. Есть и часть зависти, потому что люди в деле, они работают и занимают места. Немного тяжело смотреть.

– Удается ли учиться?

– Последний модуль учебы я провела онлайн, потому что подходили уже даты родов. Один день учебы я пропустила как раз из‑за того, что случилось это радостное событие. Затем через неделю я писала онлайн‑тест, который я сдала на четверку. Так что, думаю, что все успеваю, – сказала Нигматуллина.

– Пока не осознаю, честно говоря, новую для себя роль. Осознание приходит через некоторое время. Оно у меня еще не пришло. Произошло что‑то чудесное, сложно в это поверить. С новой ролью справляюсь, но, конечно, думала, что будет легче. Большое уважение всем мамам на планете – это достаточно тяжелый труд. Не менее тяжелый, чем путь спортсмена.

– Считаете ли возвращение подвигом?

– Абсолютно, 100% подвиг. Я тоже хотела бы вернуться, но хочу сделать это максимально щадяще для моего здоровья. Перед тем как вернуться, пройти проверку себя и сделать все максимально грамотно.

– На лыжи не вставали?

– Нет‑нет, не вставала. Берегла себя. Сейчас у меня огромный заряд энергии, чтобы покататься.

– Какой ставите план по возвращению?

– Этот сезон точно мимо, в следующем уже вполне реально. К летнему чемпионату России можно подготовиться. Можно пойти по стопам Кристины Резцовой, потому что у нее были примерно такие же сроки. У нее получилось успешно провести следующий сезон.

– Планируете готовиться с мужем ?

– Если он согласится меня тренировать, то да.

– А у него есть выбор?

– Конечно, – добавила биатлонистка.