Павел Ростовцев: «Логинова хотели включить по решению тренерского совета, но он сказал, что будет готовиться самостоятельно»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Александр Логинов Антон Бабиков Ильназ Мухамедзянов Роман Еремин Евгений Емерхонов Иван Колотов Александр Корнев Олег Домичек Денис Иродов Биатлон

Павел Ростовцев прокомментировал непопадание Александра Логинова в состав сборной России.

Ранее биатлонист тренировался в группе Сергея Башкирова.

«Логинова хотели включить по решению тренерского совета. За ним был Олег Домичек, все согласились, что надо привлекать молодежь.

Плюс есть сильный юниор Александр Корнев, который занял 26‑е место в рейтинге СБР. По результатам он не проходил, но показал, что он не слабее потенциально, чем Денис Иродов и Домичек, так что его включили тоже.

Еще были четыре человека – это Роман Еремин, Иван Колотов, Ильназ Мухамедзянов, Евгений Емерхонов.

Логинов 5 мая сказал, что будет готовиться самостоятельно. Мы предложили освободившееся место Антону Бабикову, но он тоже отказался», – сказал вице‑президент СБР по спорту.

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5 комментариев

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volga_olga
Жаль. Похоже, опять не увидим на соревнованиях.
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Александр Корнейчук
мы все уже видели его уровень самоподготовки. никакой!
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Olga.t
А Логинов планирует соревноваться в следующем сезоне? Или как в этом...
Что-то не верится в продолжение его карьеры.
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