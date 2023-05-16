Павел Ростовцев: «Логинова хотели включить по решению тренерского совета, но он сказал, что будет готовиться самостоятельно»

Павел Ростовцев прокомментировал непопадание Александра Логинова в состав сборной России.

Ранее биатлонист тренировался в группе Сергея Башкирова.

« хотели включить по решению тренерского совета. За ним был , все согласились, что надо привлекать молодежь.

Плюс есть сильный юниор , который занял 26‑е место в рейтинге СБР. По результатам он не проходил, но показал, что он не слабее потенциально, чем и Домичек, так что его включили тоже.

Еще были четыре человека – это , Иван Колотов, Ильназ Мухамедзянов, Евгений Емерхонов.

Логинов 5 мая сказал, что будет готовиться самостоятельно. Мы предложили освободившееся место Антону Бабикову, но он тоже отказался», – сказал вице‑президент СБР по спорту.