Павел Ростовцев: «Бабиков сам отказался от централизованной подготовки. Никакого конфликта между ним и Башкировым нет»

Биатлонист Антон Бабиков сам отказался от централизованной подготовки.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Павел Ростовцев.

«Мы с Антоном общались 12 мая. Первое, почему его нет, это утвержденные критерии, согласно этому Антон Бабиков в команду не попал. Мы приняли решение, что на централизованной подготовке будет 32 спортсмена: 15 мужчин и 17 девушек. Эти люди были сформированы из положения документа .

Мы готовимся к 2026 году, решение по Антону было единогласным. Плюс Бабиков сам отказался от централизованной подготовки», – сказал Ростовцев.

«Никакого конфликта между Башкировым и Бабиковым нет. Мы Антону рассказали, куда переходит Дмитрий Шукалович. И до этого перехода Антон уже принял решение, что будет готовиться самостоятельно.

Личного конфликта между Башкировым и Бабиковым не было. Антон сам принял решение, потому что, может быть, ожидания от работы в группе Башкирова у него не оправдались. Это уже лучше спросить у Антона», – добавил Ростовцев.

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