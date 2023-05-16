Павел Ростовцев: «Бабиков сам отказался от централизованной подготовки. Никакого конфликта между ним и Башкировым нет»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Сергей Башкиров Антон Бабиков Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков сам отказался от централизованной подготовки.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Павел Ростовцев.

«Мы с Антоном общались 12 мая. Первое, почему его нет, это утвержденные критерии, согласно этому Антон Бабиков в команду не попал. Мы приняли решение, что на централизованной подготовке будет 32 спортсмена: 15 мужчин и 17 девушек. Эти люди были сформированы из положения документа СБР.

Мы готовимся к 2026 году, решение по Антону было единогласным. Плюс Бабиков сам отказался от централизованной подготовки», – сказал Ростовцев.

«Никакого конфликта между Башкировым и Бабиковым нет. Мы Антону рассказали, куда переходит Дмитрий Шукалович. И до этого перехода Антон уже принял решение, что будет готовиться самостоятельно.

Личного конфликта между Башкировым и Бабиковым не было. Антон сам принял решение, потому что, может быть, ожидания от работы в группе Башкирова у него не оправдались. Это уже лучше спросить у Антона», – добавил Ростовцев.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

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6 комментариев

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fewral
А как он отказался, если не попал?
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Дмитрий Зубков
я насчитал в списке 14 мужчин.
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encaro_one
@ утвержденные критерии, согласно этому Антон Бабиков в команду не попал
@ Мы приняли решение, что на централизованной подготовке будет 32 спортсмена: 15 мужчин и 17 девушек.
@ Мы готовимся к 2026 году, решение по Антону было единогласным (?)

Так вы решили его не приглашать, и он потом типа "сам отказался"? )
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Alsjd
Почему же Антон не попал, если те, кто ниже по рейтингу, попали? И как он отказался, не попав? Мутный СБР что-то опять странное делает.
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Olga.t
Я так надеялась на непредвзятость и порядочность Ростовцева, но начинаются какие-то мутные истории...
Не хочется новых разочарований.
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encaro_one
Ответ Olga.t
Я так надеялась на непредвзятость и порядочность Ростовцева, но начинаются какие-то мутные истории... Не хочется новых разочарований.
Удобный с десятилетие региональный чинуша, и ожидания непорочности и святости ))
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