Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не вошли в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2023/24

Биатлонисты Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не попали на централизованную подготовку.

Сегодня Союз биатлонистов России ( ) объявил составы групп на подготовку к сезону-2023/24.

и в прошлом сезоне входили в состав группы Сергея Башкирова, была в группе Артема Истомина, тренировалась в команде Тюменской области.

Также в составы групп не вошли , (пропустили сезон из-за рождения ребенка), и .