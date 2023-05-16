Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не вошли в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2023/24

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Александр Логинов Антон Бабиков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Евгения Буртасова (Павлова) Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Валерия Каюмова (Васнецова) Биатлон

Биатлонисты Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не попали на централизованную подготовку.

Сегодня Союз биатлонистов России (СБРобъявил составы групп на подготовку к сезону-2023/24.

Александ Логинов и Антон Бабиков в прошлом сезоне входили в состав группы Сергея Башкирова, Светлана Миронова была в группе Артема Истомина, Виктория Сливко тренировалась в команде Тюменской области.

Также в составы групп не вошли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина (пропустили сезон из-за рождения ребенка), Евгения Буртасова и Валерия Каюмова.

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10 комментариев

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udod
Ответ mclaren2000
Вика Сливко стала второй в кубке России набрав столько же очков, что и Гореева. Конечно, куда ей в сборную) Губер похоже прав насчёт Ростовцева
да это выбор самой Сливко скорее всего
+10
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udod
это, видимо, будет такая "самоподготовка" за счёт регионов
+2
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mclaren2000
Вика Сливко стала второй в кубке России набрав столько же очков, что и Гореева. Конечно, куда ей в сборную) Губер похоже прав насчёт Ростовцева
+4
-3
+1
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OnlyDendy
Ответ mclaren2000
Вика Сливко стала второй в кубке России набрав столько же очков, что и Гореева. Конечно, куда ей в сборную) Губер похоже прав насчёт Ростовцева
Она с Пвдиным готовится
+1
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Katerinapv
Вика уже который год будет готовиться с Падиным вне сборной. Она сама это озвучивала. Так что, удивляться не надо.
Саша с Касперовичем.
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fewral
Мироновой к одной гонке надо хорошо подготовиться. Как и логинову.)
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Алекс Ну
Губера в студию.
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Дмитрий Зубков
Ответ OnlyDendy
Она с Пвдиным готовится
Падин в группе Шашилова.
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