Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не вошли в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2023/24
Биатлонисты Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не попали на централизованную подготовку.
Сегодня Союз биатлонистов России (СБР) объявил составы групп на подготовку к сезону-2023/24.
Александ Логинов и Антон Бабиков в прошлом сезоне входили в состав группы Сергея Башкирова, Светлана Миронова была в группе Артема Истомина, Виктория Сливко тренировалась в команде Тюменской области.
Также в составы групп не вошли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина (пропустили сезон из-за рождения ребенка), Евгения Буртасова и Валерия Каюмова.
Саша с Касперовичем.