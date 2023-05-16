Павел Ростовцев: «Шукалович станет тренером юношеского проекта. В связи с этим методическое сопровождение группы Башкирова должно лежать на Каминском»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Юрий Каминский Сергей Башкиров Дмитрий Шукалович Биатлон

Павел Ростовцев сообщил, что группа Сергея Башкирова не будет ликвидирована.

«Дмитрий Шукалович, который ранее работал в группе Сергея Башкирова, перерос должность аналитика, у него хорошие отзывы от спортсменов и тренеров. Теперь он станет тренером юношеского проекта.

В связи с переходом Дмитрия на этот пост методическое сопровождение группы Башкирова должно лежать на Юрии Каминском. Никакой речи о ликвидации группы Башкирова нет. Юрий Михайлович – один из самых сильных методистов.

Все решения основаны на общих рекомендациях всего тренерского сообщества российского биатлона. На централизованную подготовку формировались команды, исходя из международных стартов.

Сейчас обстановка у нас другая, на тренерском совете были разработаны критерии отбора в национальную команду. Весь состав – это результат работы и мнения тренерского сообщества», – сказал вице‑президент СБР по спорту.

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