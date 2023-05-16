Павел Ростовцев: «Шукалович станет тренером юношеского проекта. В связи с этим методическое сопровождение группы Башкирова должно лежать на Каминском»
Павел Ростовцев сообщил, что группа Сергея Башкирова не будет ликвидирована.
«Дмитрий Шукалович, который ранее работал в группе Сергея Башкирова, перерос должность аналитика, у него хорошие отзывы от спортсменов и тренеров. Теперь он станет тренером юношеского проекта.
В связи с переходом Дмитрия на этот пост методическое сопровождение группы Башкирова должно лежать на Юрии Каминском. Никакой речи о ликвидации группы Башкирова нет. Юрий Михайлович – один из самых сильных методистов.
Все решения основаны на общих рекомендациях всего тренерского сообщества российского биатлона. На централизованную подготовку формировались команды, исходя из международных стартов.
Сейчас обстановка у нас другая, на тренерском совете были разработаны критерии отбора в национальную команду. Весь состав – это результат работы и мнения тренерского сообщества», – сказал вице‑президент СБР по спорту.
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