Павел Ростовцев: «Шукалович станет тренером юношеского проекта. В связи с этим методическое сопровождение группы Башкирова должно лежать на Каминском»

Павел Ростовцев сообщил, что группа Сергея Башкирова не будет ликвидирована.

«Дмитрий Шукалович, который ранее работал в группе , перерос должность аналитика, у него хорошие отзывы от спортсменов и тренеров. Теперь он станет тренером юношеского проекта.

В связи с переходом Дмитрия на этот пост методическое сопровождение группы Башкирова должно лежать на . Никакой речи о ликвидации группы Башкирова нет. Юрий Михайлович – один из самых сильных методистов.

Все решения основаны на общих рекомендациях всего тренерского сообщества российского биатлона. На централизованную подготовку формировались команды, исходя из международных стартов.

Сейчас обстановка у нас другая, на тренерском совете были разработаны критерии отбора в национальную команду. Весь состав – это результат работы и мнения тренерского сообщества», – сказал вице‑президент по спорту.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось