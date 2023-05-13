Член исполкома СБР о группе Башкирова: «Никто ничего не собирается ликвидировать. Просто идет централизация управления в руках Каминского как старшего тренера»

В Союзе биатлонистов России опровергли информацию о роспуске группы Сергея Башкирова.

Накануне комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «верхушка СБР принимает абсолютно нелегитимное решение о ликвидации группы Башкирова».

«Никаких решений не было вообще. Но я задавал этот вопрос в разговоре с президентом (СБР возглавляет Виктор Майгуров – Sports.ru).

Никто ничего не собирается ликвидировать. Просто идет централизация управления в руках Каминского Юрия Михайловича как старшего тренера по всему мужскому направлению.

Он будет руководить всеми методическими вещами и так далее. Формулировки «ликвидация групп» я не слышал, просто будет подчинение старшему тренеру всего мужского направления.

Что касается женщин, то разговора об этом не было», – рассказал член исполкома СБР Евгений Редькин.