Михаил Шашилов: «Возможно, Грухвина будет в моей группе. Будет стараться – будет все получаться»

Михаил Шашилов оценил перспективы лыжницы Анны Грухвиной после ее перехода в биатлон.

«Возможно, Анна будет в моей группе. Пока что списки не утверждены.

Знаю, что она хотела перейти в биатлон. Получается, дала добро. Так что будем работать. Я знаком с Анной, но никогда никого не приглашаю. Это осознанное желание человека.

Пока есть время для переходов. Если это интересно, почему нет? Решение приняла, знала, куда идет. Будет стараться – будет все получаться», – цитирует тренера сборной России Sport24.

– Насколько велик ее потенциал?

– Анна немного занималась биатлоном, стреляла ранее. Ну, все дети талантливые по‑своему, ха-ха.

23 года – такой возраст, когда ты хочешь уже чего‑нибудь добиться. Она наверняка переход обдумала, все не просто так.

– Подобные переходы еще будут?

– Наверное, нет. Два сезона до Олимпиады осталось, – приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону