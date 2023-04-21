Михаил Шашилов: «Возможно, Грухвина будет в моей группе. Будет стараться – будет все получаться»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Олимпиада-2026 Михаил Шашилов Анна Грухвина Биатлон

Михаил Шашилов оценил перспективы лыжницы Анны Грухвиной после ее перехода в биатлон.

«Возможно, Анна будет в моей группе. Пока что списки не утверждены.

Знаю, что она хотела перейти в биатлон. Получается, дала добро. Так что будем работать. Я знаком с Анной, но никогда никого не приглашаю. Это осознанное желание человека.

Пока есть время для переходов. Если это интересно, почему нет? Решение приняла, знала, куда идет. Будет стараться – будет все получаться», – цитирует тренера сборной России Sport24.

– Насколько велик ее потенциал?

– Анна немного занималась биатлоном, стреляла ранее. Ну, все дети талантливые по‑своему, ха-ха.

23 года – такой возраст, когда ты хочешь уже чего‑нибудь добиться. Она наверняка переход обдумала, все не просто так.

– Подобные переходы еще будут?

– Наверное, нет. Два сезона до Олимпиады осталось, – приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angry_bear
Грухвина и в лыжах бы не затерялось, чего ей в биатлон рваться...? Как у Мекрюковой не факт что получится...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероника Терюшкова
Интересно, когда наших вернут пустят ли Шашилова на кубок мира
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
зачем в текстовое интервью вставлять "ха ха "?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Еще одна лыжница перешла в биатлон, что ж только рады будут девчонки из основы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Моисеева
Ответ тоторо
зачем в текстовое интервью вставлять "ха ха "?
Тоже всё время режет глаз!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий