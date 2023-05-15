Наталия Шевченко: «Хотелось бы получать удовольствие от гонок. Европейцы всегда расслабленные, веселятся, смеются, а наши всегда с серьезным лицом»

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Наталия Шевченко объяснила, почему российские спортсмены меньше общаются с иностранцами.

– Как думаете, почему российские спортсмены, как правило, меньше общаются с соперниками из других стран?

– Не все, некоторые из наших общаются в соцсетях, например, с польскими спортсменами. Понятно, с белорусами мы общаемся. То, что мы немного в стороне, возможно, связано с нашим менталитетом – мы всегда как-то в себе, всегда отдельно.

Даже если взять нашу лыжную сборную, мало таких сплоченных групп спортсменов, которые вместе отдыхают, веселятся, ходят вместе на какие-то мероприятия. Все профессиональные взрослые спортсмены отдельно живут, у всех семьи, у всех отдельная жизнь. Плюс тренировки, надо отдыхать, так что все держатся особняком.

И когда приезжаем на международные старты, все думают только о том, как пробежать, все зациклены на результате, и поэтому все всегда такие напряженные.

– В европейских командах ребята и на церемонии награждения друг друга приходят, а у нас такой традиции нет.

– В принципе, европейцы все кайфуют от вида спорта, от атмосферы. Они всегда расслабленные, у них всегда все классно, они веселятся, смеются, а наши всегда с таким серьезным лицом.

– Хотелось бы как у них? Или это все-таки наша черта, которую не изменить?

– Хотелось бы быть более расслабленными, получать удовольствие от гонок. Наверное, хотелось бы не зацикливаться, но у нас такая судьба, большая конкуренция в сборной, особенно в лыжах. И если ты на каком-то главном старте не выступишь достойно, то потом будут проблемы.

Наверное, из-за этого все и зацикливаются именно на результате, а у иностранцев, особенно в странах поменьше, и конкуренция меньше. Но если взять норвежцев, они всегда все конкурируют между собой, – сказала Шевченко.

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