Майгуров о Бабикове вне сборной: «Предлагаю руководствоваться официальной информацией, которой пока нет»
Виктор Майгуров прокомментировал новости о непопадании Антона Бабикова в сборную России.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Бабикова не взяли на централизованную подготовку к сезону. Журналист Александр Круглов отметил, что у биатлониста были разногласия с тренером сборной Сергеем Башкировым.
– Предлагаю руководствоваться официальной информацией, которой пока нет.
– Сегодняшние новости можно назвать слухами?
– Я повторю, на следующей неделе мы опубликуем списки сборных команд.
– У Бабикова нет конфликта со сборной?
– Спросите у Бабикова, – ответил глава Союза биатлонистов России (СБР).
Бабиков – чемпион мира 2017 года в эстафете. В сезоне-2022/23 он занял четвертое место в общем зачете Кубка Содружества и седьмое на Кубке России.
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