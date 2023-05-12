Майгуров о Бабикове вне сборной: «Предлагаю руководствоваться официальной информацией, которой пока нет»

Виктор Майгуров прокомментировал новости о непопадании Антона Бабикова в сборную России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Бабикова не взяли на централизованную подготовку к сезону. Журналист Александр Круглов отметил, что у биатлониста были разногласия с тренером сборной Сергеем Башкировым.

– Предлагаю руководствоваться официальной информацией, которой пока нет.

– Сегодняшние новости можно назвать слухами?

– Я повторю, на следующей неделе мы опубликуем списки сборных команд.

– У Бабикова нет конфликта со сборной?

– Спросите у Бабикова, – ответил глава Союза биатлонистов России (СБР).

Бабиков – чемпион мира 2017 года в эстафете. В сезоне-2022/23 он занял четвертое место в общем зачете Кубка Содружества и седьмое на Кубке России.

Дмитрий Губерниев: «Бабикова не взяли на централизованную подготовку. Вице-президент СБР по рюмкам приступил к развалу сборной»