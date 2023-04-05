Виктор Майгуров: «Сегодня была гонка сильнейших. Можно снять шляпу перед ребятами, 40 км с винтовкой — минимум 50 без нее»
Виктор Майгуров назвал марафон на чемпионате России по биатлону гонкой сильнейших
Победу одержал Никита Поршнев, вторым стал Карим Халили, третьим – Антон Бабиков.
«Сегодня была гонка сильнейших. Непростые погодные условия, завершение сезона, но класс побеждает. В призах Поршнев, Халили и Бабиков — наши биатлонные монстры.
Можно снять шляпу перед ребятами, 40 км с винтовкой — минимум 50 без нее.
Что касается Поршнева, это мастерство тренеров, команды, подводящие спортсмена к основному старту в Ханты‑Мансийске, — сказал глава Союза биатлонистов России.
Анна Блинкова d. Anna Bondár: 7-6 (7) 6-2
Диана Шнайдер d. Alycia Parks: 6-4 6-3
Варвара Грачёва d. Anna-Lena Friedsam: 7-6 (3) 6-2
Анна Калинская d. Alizé Cornet: 7-6 (4) 4-6 6-2
Юному таланту всего 17 лет.
Привет, черепухе.