Виктор Майгуров: «Сегодня была гонка сильнейших. Можно снять шляпу перед ребятами, 40 км с винтовкой — минимум 50 без нее»

Теги сборная России чемпионат России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Антон Бабиков Никита Поршнев Матч ТВ Карим Халили Биатлон

Виктор Майгуров назвал марафон на чемпионате России по биатлону гонкой сильнейших

Победу одержал Никита Поршнев, вторым стал Карим Халили, третьим – Антон Бабиков

«Сегодня была гонка сильнейших. Непростые погодные условия, завершение сезона, но класс побеждает. В призах Поршнев, Халили и Бабиков — наши биатлонные монстры.

Можно снять шляпу перед ребятами, 40 км с винтовкой — минимум 50 без нее.

Что касается Поршнева, это мастерство тренеров, команды, подводящие спортсмена к основному старту в Ханты‑Мансийске, — сказал глава Союза биатлонистов России. 

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2 комментария

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Welshman09
Софья Кенина d. Аляксандра Сасновіч: 6-1 6-7 (5) 6-1

Анна Блинкова d. Anna Bondár: 7-6 (7) 6-2

Диана Шнайдер d. Alycia Parks: 6-4 6-3

Варвара Грачёва d. Anna-Lena Friedsam: 7-6 (3) 6-2

Анна Калинская d. Alizé Cornet: 7-6 (4) 4-6 6-2
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Погладь быка
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Юному таланту всего 17 лет.

Привет, черепухе.
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