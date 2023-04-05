Виктор Майгуров назвал марафон на чемпионате России по биатлону гонкой сильнейших

Победу одержал , вторым стал , третьим – .

«Сегодня была гонка сильнейших. Непростые погодные условия, завершение сезона, но класс побеждает. В призах Поршнев, Халили и Бабиков — наши биатлонные монстры.

Можно снять шляпу перед ребятами, 40 км с винтовкой — минимум 50 без нее.

Что касается Поршнева, это мастерство тренеров, команды, подводящие спортсмена к основному старту в Ханты‑Мансийске, — сказал глава Союза биатлонистов России.