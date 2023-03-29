Дмитрий Губерниев: «Напомню Майгурову, что во время СВО контрактники не имеют права увольняться из рядов вооруженных сил»
Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы СБР Виктора Майгурова.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но при этом спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.
Майгуров заявил: «Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием».
«Напомню Виктору Майгурову, что во время СВО контрактники не имеют права увольняться из рядов вооруженных сил.
Так что никто ниоткуда не уволится», – сказал Губерниев.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК
А у Майгурова прямо какое- то недержание.
Не подумавши, выплеснуть скорее на публику бредовую идею об увольнении.
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как было с Милошевичем