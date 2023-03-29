Дмитрий Губерниев: «Напомню Майгурову, что во время СВО контрактники не имеют права увольняться из рядов вооруженных сил»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Биатлон

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы СБР Виктора Майгурова.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но при этом спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

Майгуров заявил: «Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием».

«Напомню Виктору Майгурову, что во время СВО контрактники не имеют права увольняться из рядов вооруженных сил.

Так что никто ниоткуда не уволится», – сказал Губерниев. 

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62 комментария

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Hardy
Гу прям в последнее время молодец
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слесарь Гавриленко
Губерниев прям Иосиф Пригожин наших дней
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Татьяна Бурова
Дмитрий не мог остаться в стороне, чтобы не поддеть Майгурова на радость себе и Нуждову.
А у Майгурова прямо какое- то недержание.
Не подумавши, выплеснуть скорее на публику бредовую идею об увольнении.
Вот и получай хейт по полной
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Татьяна Солотина
Все пропагандисты говорят про то, что Отечество в опасности, его надо защищать, а молодые здоровые военнообязанные спортом хотят заниматься. Идите и защищайте Родину! Митинговали, а теперь отсидеться хотите, когда ваше место на передовой!
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Мистер Блин
похоже давно губеру славка малафеев не набирал)))
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Мистер Блин
Ответ Ai-98
Контрактники должны заниматься тем, что у них прописано в контракте. Если там написано бегать на лыжах, они должны бегать на лыжах.
да, а ещё все присягу дают, напомнить ее текст?))) вот только от конституционного строя россии ничего не осталось, туда поправки каждые 5 минут вносят))) и мозги уже не вправляют)))
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Viks
Ответ elena
А кто там офицер?
Майгуров
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Мистер Блин
Ответ Alex Titov
Контрактники должны быть на фронте, а не обычные мобилизованные мужики.
убивают двух зайцев, отправляют того, от кого внутри может полыхнуть,да и не нужны они уже в принципе, мобилизованные, экономика не тянет столько ртов, а контрактников, если понадобится, оставят на закуску, судя по тому,как развиваются события, до всех дело дойдёт, не зря же их не увольняют, даже когда контракт закончился...
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elena
Ответ Viks
Почему молодые и здоровые "офицеры" не в окопах? Деньги за погоны только умеют получать, нахлебники?
А кто там офицер?
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Viks
Гу, спроси у Майгурова, почему он не застрелился ещё от такого позора?
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Yan D
Ответ Melnikov1968
Почему военнослужащие не в зоне СВО? Вот как надо ставить вопрос. Речь идёт о целостности России,а эти тупорезы по мишеням стреляют. Это нормально вообще?
причем стреляют мимо!
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Yan D
Ответ volga_olga
Он против Майгурова давно топит, он рупор Нуждова. Грех не воспользоваться возможностью пнуть его, раз тот сам подставляется.
А вы офицер или контрактник?🤔
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Мистер Блин
губерниев: как хорошо, что я не контрактник!
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volga_olga
Ответ Жанна Калгина
А что Губер переобуваться опять
Он против Майгурова давно топит, он рупор Нуждова. Грех не воспользоваться возможностью пнуть его, раз тот сам подставляется.
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Viks
Почему молодые и здоровые "офицеры" не в окопах? Деньги за погоны только умеют получать, нахлебники?
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Viks
Гу, лучше напомни "офицеру" Майгурову об офицерской чести.
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генгбенг
Ответ bevooch
Какое лицо пытается сохранить ведущий митингов в Лужниках? Он конечно потом когда-нибудь будет говорить, что произошла чудовищная ошибка, но...
последний митинг не вел. например.этот не пропадёт
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Жанна Калгина
А что Губер переобуваться опять
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Владимир Рытиков
Хз, что вы в таком восторге. Их комиссуют, вы поноете, а поедете под Бахмут, Вагнеру дорогу расчищать.
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Гумберт Гумберт
Ответ Melnikov1968
Почему военнослужащие не в зоне СВО? Вот как надо ставить вопрос. Речь идёт о целостности России,а эти тупорезы по мишеням стреляют. Это нормально вообще?
А что, цель СВО это сохранение целостности? Кажется другие были цели)
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Guillermo
Ответ ProstoVera
А чего они на лыжах бегают, а не в зоне СВО. Всех контрактников туда. Чтобы остальные думали, с кем чего подписывать. Здорово вместо работы скорость отрабатывать или стрельбу. А ты отработай 8 часов, потом результат показывай
А ты покажи такие же результаты - будешь вместо них бегать
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Luna02
Ответ Alexandr Tarakanoff
Странно, что эту тему раньше не поднимали. А вообще логически 2 пути получается. Первый это уволиться, ехать выступать под нейтральным, но за свой счет. Второй это не увольняться, ехать отрабатывать зп. Только не на чемпионские высоты, а согласно званию.
Третий-не увольняться и пока принимать участие на российских соревнованиях,а там-как пойдет..
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Guillermo
Ответ Melnikov1968
Почему военнослужащие не в зоне СВО? Вот как надо ставить вопрос. Речь идёт о целостности России,а эти тупорезы по мишеням стреляют. Это нормально вообще?
А какой от них там толк? Окопы копать?
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Guillermo
Ответ Alex Titov
Контрактники должны быть на фронте, а не обычные мобилизованные мужики.
На фронте должны быть специалисты. Лучшие.
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tyuiop tyuiop
Ответ Евгений Соболев
А зачем эту тему с МОК перетирают?.. Пока "ордероносец" не "прибудет" в Гаагу "бан" будет для всех!
в Гаагу могут выдать только свои.
как было с Милошевичем
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