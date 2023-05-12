У Бабикова были разногласия с Башкировым. Биатлониста могут допустить на централизованную подготовку за счет региона (Александр Круглов)
У Антона Бабикова, не попавшего в сборную, были разногласия с тренером Сергеем Башкировым.
Об этом сообщил журналист Александр Круглов в своем телеграм-канале.
Ранее появилась информация о том, что биатлонист не попал в состав сборной России на централизованную подготовку к сезону.
Круглов отметил, что Бабикова еще могут допустить за счет региона. Спортсмен представляет Башкортостан.
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