У Бабикова были разногласия с Башкировым. Биатлониста могут допустить на централизованную подготовку за счет региона (Александр Круглов)

У Антона Бабикова, не попавшего в сборную, были разногласия с тренером Сергеем Башкировым.

Об этом сообщил журналист Александр Круглов в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация о том, что биатлонист не попал в состав сборной России на централизованную подготовку к сезону.

Круглов отметил, что Бабикова еще могут допустить за счет региона. Спортсмен представляет Башкортостан.

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