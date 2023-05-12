У Бабикова были разногласия с Башкировым. Биатлониста могут допустить на централизованную подготовку за счет региона (Александр Круглов)

Теги сборная России Сергей Башкиров Антон Бабиков Биатлон

У Антона Бабикова, не попавшего в сборную, были разногласия с тренером Сергеем Башкировым.

Об этом сообщил журналист Александр Круглов в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация о том, что биатлонист не попал в состав сборной России на централизованную подготовку к сезону.

Круглов отметил, что Бабикова еще могут допустить за счет региона. Спортсмен представляет Башкортостан.

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6 комментариев

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Биатлонная зима
Вот они эмоции Антошины, чего не поделили?
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encaro_one
Бредятина какая, типа тренеру (тренерам) он не подходит, но за деньги могут взять? )
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Утконос Никифорович
Антона выкинули из-за разногласий, но он снова может туда же вернутся только за свой счет? Деньги решат все разногласия?
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Утконос Никифорович
Набирают сборную не из сильнейших, а из тех кто нравится тренеру. Ничего нового
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volga_olga
Остались ли в нашем биатлоне люди, с которыми у Антона не было разногласий?
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Утконос Никифорович
Вроде, сборы уже начались. Составы еще полгода будут объявлять?
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