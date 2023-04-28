Олег Матыцин: «Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом и наращиванию взаимного участия спортсменов наших стран в мероприятиях»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о расширении сотрудничества с Сенегалом.

27 апреля Матыцин в рамках рабочей поездки в Африку встретился с президентом Сенегала Маки Саллом.

«Сенегал – важный партнер России в Африке. Нас связывают прочные узы дружбы, взаимного доверия и уважения.

Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом и наращиванию взаимного участия спортсменов наших стран в проводимых спортивных мероприятиях.

В настоящее время мы отмечаем существенный рост двустороннего товарооборота. Важно и дальше поддерживать такую высокую динамику и укреплять сотрудничество с Сенегалом в гуманитарной сфере, прежде всего в области подготовки национальных кадров.

Приветствуем стремление сенегальских студентов обучаться в России, изучать ее язык и культуру», – сказал Матыцин.

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18 комментариев

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Пирс Морган
Ну хотя бы на Садьо Мане посмотрим
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Юрий Кечко
Садио,, давай к нам , в самый православный клуб Химки
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Геннадий Тимченко
Ответ Iuasamotu
Сенегал будет поставлять российским спортсменам экипировку в обход санкций.
думаете договорится , чтобы нашим футболистам отдали экипировку, в которой сенегальцы играли на ЧМ в Катаре❓🤔
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Влад Путман
Это гойда или разрыв???
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Tigo_Volchara93
Ответ Влад Путман
Это гойда или разрыв???
Прорыв ✊🏻нет, точнее прорывищеее 🎆🎉
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Iuasamotu
Ответ Геннадий Тимченко
товарооборот и спорт как связаны❓🤔
Сенегал будет поставлять российским спортсменам экипировку в обход санкций.
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Геннадий Тимченко
товарооборот и спорт как связаны❓🤔
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Iuasamotu
После такого вояжа Матыцин загорелым приедет, его никто в Москве не узнает.
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СИ
Так руководство рфс и РПЛ Митрофанов с Алаевым определились куда пойдёт наш футбол - в Азию или в Африку или будут ещё долго ждать «милости» от уефа?
Не пора ли нашему футболу уже определиться к кому примкнуть или определиться с руководством рфс и РПЛ?
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Nightguest
Он всю Африку собирается проехать?
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Геннадий Тимченко
Ответ Iuasamotu
Тут другое палево, что сенегальские лыжники выйдут на старт ЧМ в одинаковой форме с россиянами
Я всё же надеюсь, что Губерниев сможет отличить: где сенегалец, а где наш👍
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Герман Гевейлер
Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла (с)
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Геннадий Тимченко
Ответ Iuasamotu
Кхе, футболистам.. Сенегал полностью возьмёт на себя обеспечение российских лыжников)
ну если лыжники в этой форме будут выступать, то это будет считаться как прорыв или всё же рывок❓🤔
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