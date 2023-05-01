Себастьян Самуэльссон: «Йоханнес Бо – великий спортсмен, но если хорошо работать летом, можно приблизиться к его уровню. Я планирую бросить ему вызов»
– Пропустить последние два этапа Кубка мира – особенно тот, который проходил на родной земле – было невесело. Но в этом есть и позитив: я провел больше времени дома, и это помогло мне лучше восстановиться после сезона.
У меня появилась мотивация для следующих вызовов. Я здоров, тренируюсь, и все в порядке.
– Вы хорошо начали сезон в Контиолахти, но затем выступали неровно. Как и остальные члены шведской команды, вы достигли пика формы в Оберхофе. Это было частью плана на сезон?
– Нет. Я хотел бороться за победу в общем зачете и хорошо выступить на всех этапах Кубка мира. Но я не был достаточно стабилен, чтобы бороться на равных с Йоханнесом Бо, который был невероятно силен.
Когда я заболел во время Рождества, я потерял шансы выиграть хрустальный глобус. А потом, конечно, все внимание было обращено на чемпионат мира в Оберхофе. <...> В следующем году я каждый день буду давать норвежцам бой!
– Вы и Мартин Понсилуома были единственными, кому удалось обыграть Йоханнеса в 2023 году. В чем ключ к победе над ним?
– Йоханнес настолько силен, что всегда было нужно проводить идеальную гонку (и надеяться, что он не сделает этого), чтобы победить его. Но я всегда говорил, что это возможно, и я был прав.
– Реально ли бороться с ним на равных в течение 10-12 недель и сохранять постоянство?
– Да! Если он смог это сделать, то и другие смогут!
– Но какое мышление и какие невероятные физические усилия для этого требуются?
– Одно можно сказать наверняка: Йоханнес Бо – великий спортсмен. И сезон, который он провел, был лучшим из всех, что мы когда-либо видели. Обыгрывать его постоянно будет очень тяжело.
Но если хорошо работать летом – физически и на стрельбище – можно приблизиться к его уровню. Я планирую бросить ему вызов в следующем сезоне, – сказал Самуэльссон.
Величайший сезон Йоханнеса Бо – такого не было ни у кого. Это он улетел в космос или соперники просели?
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