Себастьян Самуэльссон: «Йоханнес Бо – великий спортсмен, но если хорошо работать летом, можно приблизиться к его уровню. Я планирую бросить ему вызов»

– Пропустить последние два этапа Кубка мира – особенно тот, который проходил на родной земле – было невесело. Но в этом есть и позитив: я провел больше времени дома, и это помогло мне лучше восстановиться после сезона.

У меня появилась мотивация для следующих вызовов. Я здоров, тренируюсь, и все в порядке.

– Вы хорошо начали сезон в Контиолахти, но затем выступали неровно. Как и остальные члены шведской команды, вы достигли пика формы в Оберхофе. Это было частью плана на сезон?

– Нет. Я хотел бороться за победу в общем зачете и хорошо выступить на всех этапах Кубка мира. Но я не был достаточно стабилен, чтобы бороться на равных с , который был невероятно силен.

Когда я заболел во время Рождества, я потерял шансы выиграть хрустальный глобус. А потом, конечно, все внимание было обращено на чемпионат мира в Оберхофе. <...> В следующем году я каждый день буду давать норвежцам бой!

– Вы и Мартин Понсилуома были единственными, кому удалось обыграть Йоханнеса в 2023 году. В чем ключ к победе над ним?

– Йоханнес настолько силен, что всегда было нужно проводить идеальную гонку (и надеяться, что он не сделает этого), чтобы победить его. Но я всегда говорил, что это возможно, и я был прав.

– Реально ли бороться с ним на равных в течение 10-12 недель и сохранять постоянство?

– Да! Если он смог это сделать, то и другие смогут!

– Но какое мышление и какие невероятные физические усилия для этого требуются?

– Одно можно сказать наверняка: Йоханнес Бо – великий спортсмен. И сезон, который он провел, был лучшим из всех, что мы когда-либо видели. Обыгрывать его постоянно будет очень тяжело.

Но если хорошо работать летом – физически и на стрельбище – можно приблизиться к его уровню. Я планирую бросить ему вызов в следующем сезоне, – сказал .

Величайший сезон Йоханнеса Бо – такого не было ни у кого. Это он улетел в космос или соперники просели?