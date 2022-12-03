Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 4-й, Фийон-Майе – 14-й

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо лидирует в зачете спринтов на Кубке мира-2022/23.

Кубок мира по биатлону-2022/23 

Мужчины

Зачет спринтов

После 1 гонки из 7

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 90

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 75 

3. Роман Реес (Германия) – 60

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 45

6. Филип Андерсен (Норвегия) – 40

7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 36

8. Йеспер Нелин (Швеция) – 34

9. Давид Цобель (Германия) – 32

10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 31...

14. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 27

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