Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 4-й, Фийон-Майе – 14-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо лидирует в зачете спринтов на Кубке мира-2022/23.
Кубок мира по биатлону-2022/23
Мужчины
Зачет спринтов
После 1 гонки из 7
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 90
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 75
3. Роман Реес (Германия) – 60
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 45
6. Филип Андерсен (Норвегия) – 40
7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 36
8. Йеспер Нелин (Швеция) – 34
9. Давид Цобель (Германия) – 32
10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 31...
14. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 27
Комментарии