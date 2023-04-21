Вице-президент IBU Гамза: «Мы не согласны с рекомендацией МОК вернуть россиян c нейтральным флагом»
Вице-президент IBU выступил против допуска российских спортсменов к соревнованиям.
«Нам нечего решать или менять в нашей позиции. Мы не согласны с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на соревнования с нейтральным флагом.
Отстранение должно сохраняться до тех пор, пока они не покинут Украину», – сказал вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза.
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У всех этих жалких персонажей сейчас происходит долгожданный внутренний реванш, не стоит мешать их воображению... Диалог с ними вести - ниже собственного достоинства, в задний проход все их нейтральные статусы. Когда вымрут от собственной токсичности, поговорим с более адекватными людьми.
это чехи не вспоминают, немцы - лучшие друзья.
Когда поляки у них отжали территории во время Мюнхенского сговора - все в порядке.
Но когда русские (решение, кстати, принимали кучей стран и некоторыми чехами в том числе) в 1968 на ТРИ НЕДЕЛИ ввели войска - то все, враги на всю жизнь. В 1989 бескровная Бархатная революция - пожалуйста, живите независимо и спокойно. Но нет, надо до сих пор жить тремя неделями 1968 года.
Гиены и шакалы.
А американцы всегда были за то, чтобы в соревнованиях участвовали все самые сильнейшие.
Интересный взгляд, конечно. Солдатов Рейха еще забыли.
А так да, неприязнь ко всем типам НьюСССР у поляков и чехов в первую очередь, от долгой борьбы за выход из этого самого СССР.
Кто здесь "шавка"?