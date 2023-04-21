Вице-президент IBU Гамза: «Мы не согласны с рекомендацией МОК вернуть россиян c нейтральным флагом»

Теги сборная России сборная России жен МОК IBU Иржи Гамза Биатлон

Вице-президент IBU выступил против допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Нам нечего решать или менять в нашей позиции. Мы не согласны с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на соревнования с нейтральным флагом.

Отстранение должно сохраняться до тех пор, пока они не покинут Украину», – сказал вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза.

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37 комментариев

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Контрольный выстрел
Чехи, поляки, болгары всякие с прибалтами всегда (!) будут против России вне зависимости ни от чего. Шавки.
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Gornostaev
Как сказал про него тренер Сергей Белозеров: "чех Иржи Гамза, у которого 68-й год не вылезает из головы"...
У всех этих жалких персонажей сейчас происходит долгожданный внутренний реванш, не стоит мешать их воображению... Диалог с ними вести - ниже собственного достоинства, в задний проход все их нейтральные статусы. Когда вымрут от собственной токсичности, поговорим с более адекватными людьми.
+37
-13
+24
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Фёдор Кузнецов
То есть когда была рекомендация не допускать всё говорили что следуют рекомендациям и менять решение будут в зависимости от рекомендаций, вышла новая рекомендация, но ей не хотят следовать
+17
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Andreir888
Ответ Контрольный выстрел
Чехи, поляки, болгары всякие с прибалтами всегда (!) будут против России вне зависимости ни от чего. Шавки.
Не стоит всех мешать в одну кучу, разные они...как и мы, впрочем
+11
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Docentr9
Все это лечится очень просто. Не хотите следовать нашим рекомендациям- убираем ваш вид спорта из Олимпийской программы. Но на это никто не пойдет, потому что все у всех идет по плану
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Maxim Vasnechov
Ответ Контрольный выстрел
Чехи, поляки, болгары всякие с прибалтами всегда (!) будут против России вне зависимости ни от чего. Шавки.
Сказки старого леса, для тех, у кого проблемы с памятью(или просто юного возраста). Года до 2008, в засос целовались, постоянные делегации, и предложения о сотрудничестве. В Праге огромная диаспора русских.
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Фан Рубина
Установим новые границы и таким образом окажемся за пределами "Украины". Поняли-приняли.
+12
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Arty Novikoff
То есть, когда немцы этих куколдов убивали перед второй мировой и захватили всю страну - это в порядке. Про
это чехи не вспоминают, немцы - лучшие друзья.
Когда поляки у них отжали территории во время Мюнхенского сговора - все в порядке.
Но когда русские (решение, кстати, принимали кучей стран и некоторыми чехами в том числе) в 1968 на ТРИ НЕДЕЛИ ввели войска - то все, враги на всю жизнь. В 1989 бескровная Бархатная революция - пожалуйста, живите независимо и спокойно. Но нет, надо до сих пор жить тремя неделями 1968 года.
Гиены и шакалы.
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shiko101
Ответ Контрольный выстрел
Чехи, поляки, болгары всякие с прибалтами всегда (!) будут против России вне зависимости ни от чего. Шавки.
Против России Путина будут многие . А так съезди в Ригу прямо сейчас и поговори по- русски , тогда поймёшь, как к русским относятся. Да в ту же Лиепаю . Я не так давно был - везде говорят по- русски , никто не воротит лицо .
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Kira Graponova
Ответ Gornostaev
Как сказал про него тренер Сергей Белозеров: "чех Иржи Гамза, у которого 68-й год не вылезает из головы"... У всех этих жалких персонажей сейчас происходит долгожданный внутренний реванш, не стоит мешать их воображению... Диалог с ними вести - ниже собственного достоинства, в задний проход все их нейтральные статусы. Когда вымрут от собственной токсичности, поговорим с более адекватными людьми.
У кого-то 68-й не выходит, а у кого-то 41-45е
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Николай Волков
Ответ DenSpM
Комментарий удален модератором
сша напали на Афганистан в 2001 году, на Ирак в 2003, почему они не были отстранены? это другое?
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Алексей Ермолаев
Ответ Контрольный выстрел
Чехи, поляки, болгары всякие с прибалтами всегда (!) будут против России вне зависимости ни от чего. Шавки.
щас заминусят 1, 2 ,3
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khinskiy
Я бы особо не переживал за слова, сказанные проститутками. Всё равно вопросы допуска в глобальном плане будут решаться в Вашингтоне.
А американцы всегда были за то, чтобы в соревнованиях участвовали все самые сильнейшие.
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Pigmalion
Ответ Ahmed Demha
историческая несостоятельность, независимость принесли на блюдечке белые люди, вот американцы свою свободу от Лондона отстаивали с мушкетами в руках, а свободу поляков, чехов и прочих румыноболгар, отстаивали сначала русские либо солдаты антанты, потом советские солдаты
>свободу поляков отстаивали русские и потом советские солдаты
Интересный взгляд, конечно. Солдатов Рейха еще забыли.
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NoWar
Ответ Иван Никитенко
почему биатлонисты еще не на фронте? они же все воеенообязанные
Скоро будут. Не за горами то время, когда опять будет мобилизация.
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Earnil
Ох как нам интересно мнение всяких прихлебателей. Методичку не обновили что ли?
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jonnysilverhand01
Ответ Контрольный выстрел
Чехи, поляки, болгары всякие с прибалтами всегда (!) будут против России вне зависимости ни от чего. Шавки.
Да ты шо, а может есть какая причина все таки ?
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Maxim Vasnechov
Ответ Ahmed Demha
историческая несостоятельность, независимость принесли на блюдечке белые люди, вот американцы свою свободу от Лондона отстаивали с мушкетами в руках, а свободу поляков, чехов и прочих румыноболгар, отстаивали сначала русские либо солдаты антанты, потом советские солдаты
Погугли "Чудо на Висле" 1920 года. Именно так Польша стала независимой страной.
А так да, неприязнь ко всем типам НьюСССР у поляков и чехов в первую очередь, от долгой борьбы за выход из этого самого СССР.
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юрий зайцев
А кто бы сомневался?
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Сергей Жарковский
Дельный совет для Иржи Гамзы, пиши заявление по собственному желанию
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Николай Волков
Ответ Евгений Соболев
Что он не так сказал?..
почему он молчал во время оккупации сша Афганистана и Ирака? это другое?
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Paul Spolnikov
Ответ Николай Волков
почему он молчал во время оккупации сша Афганистана и Ирака? это другое?
а почему этот вопрос минусуют? что тут не так?
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Лука Тараканов
Ответ Контрольный выстрел
Чехи, поляки, болгары всякие с прибалтами всегда (!) будут против России вне зависимости ни от чего. Шавки.
А в чем причина?
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Александр Горлов
Ответ Контрольный выстрел
Чехи, поляки, болгары всякие с прибалтами всегда (!) будут против России вне зависимости ни от чего. Шавки.
И главное, никаких причин) вне зависимости) чехи вообще умом тронулись, претензии какие-то у них..
Кто здесь "шавка"?
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DenSpM
Ответ Gornostaev
Как сказал про него тренер Сергей Белозеров: "чех Иржи Гамза, у которого 68-й год не вылезает из головы"... У всех этих жалких персонажей сейчас происходит долгожданный внутренний реванш, не стоит мешать их воображению... Диалог с ними вести - ниже собственного достоинства, в задний проход все их нейтральные статусы. Когда вымрут от собственной токсичности, поговорим с более адекватными людьми.
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