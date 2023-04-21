Вице-президент IBU Гамза: «Мы не согласны с рекомендацией МОК вернуть россиян c нейтральным флагом»

Вице-президент IBU выступил против допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Нам нечего решать или менять в нашей позиции. Мы не согласны с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на соревнования с нейтральным флагом.

Отстранение должно сохраняться до тех пор, пока они не покинут Украину», – сказал вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза.

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