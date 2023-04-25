Шашилов о Мироновой в сборной: «Она взрослый человек и не может не понимать, что нужно выступать в сезоне, нужны призовые места»

Теги сборная России жен чемпионат России Светлана Миронова Михаил Шашилов Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Михаил Шашилов высказался о перспективах биатлонистки Светланы Мироновой.

Ранее спортсменка не вошла в расширенный список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.

– Прогресс Наташи (Шевченко) случился «по расписанию», или она вас удивила своими тремя золотыми медалями чемпионата России в Ханты-Мансийске?

– Не хочу сказать, что удивила. Я ожидал, что она хорошо выступит. Горки у нее были по сезону, но она все хорошо схватила, сознательно подходила ко всему, по-взрослому.

Я рассчитывал на нее в эстафете, хотя изначально думал, что у нас побежит Миронова (на чемпионате России за Свердловскую область бежали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко – Sports.ru).

– По Мироновой теперь не возникает вопрос, нужна ли она Свердловской области?

– Свердловску она точно нужна, но критерии сборной команды – совсем другая история. Она взрослый человек и не может не понимать, что нужно выступать в сезоне, нужны призовые места.

Нужно было хотя бы биться за место в эстафете. Была бы в призерах в эстафете, могла бы претендовать на попадание на централизованную подготовку, – сказал тренер сборной России.

4 комментария

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Andrey Novikov
Кто знает, как будет со здоровьем Светы, а попадание сейчас на ЦП не имеет огромного значения. Если здоровье позволит, то Света составит конкуренцию сильнейшим.
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Olga.t
Сомневаюсь, что Света вернётся в большой спорт.
Понимаю, что она не обязана рассказывать о проблемах со здоровьем, да нам и неважен диагноз. Но дело в том, что процесс затянулся, прогресса нет и возникает закономерный вопрос - может не надо мучиться, а просто принять решение?
Надежд у всех было много, но увы...
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Кто знает, как будет со здоровьем Светы, а попадание сейчас на ЦП не имеет огромного значения. Если здоровье позволит, то Света составит конкуренцию сильнейшим.
ну в плане денег, новой экипировки, тренировок в дорогих Сочах не за свой счет имеет значение. А так придется Свете за свой счет теперь в Сочи ездить тренироваться, либо только в Екб все лето за счет региона.
ЮМ в данном случае все по делу сказал.
Никому уже Света никогда конкуренцию не составит, там не в здоровье дело,а в мотивации, она мыслями уже в другой жизни, далекой от биатлона
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
ну в плане денег, новой экипировки, тренировок в дорогих Сочах не за свой счет имеет значение. А так придется Свете за свой счет теперь в Сочи ездить тренироваться, либо только в Екб все лето за счет региона. ЮМ в данном случае все по делу сказал. Никому уже Света никогда конкуренцию не составит, там не в здоровье дело,а в мотивации, она мыслями уже в другой жизни, далекой от биатлона
Не надо свои предположения навязывать и говорить про здоровье спортсменки, вы же не медик и не знаете ничего. Сочи нужен для горного стажа, а в предстоящем сезоне соревнований в горах не предвидится. Да и тренировки на Урале, это тоже не совсем равнина. Несколько гонок Мироновой показали, что даже без достаточного количества тренировок, она показывает результаты в пределах 15-ти. Главное чтобы здоровье позволило ей провести все тренировки в межсезонье.
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