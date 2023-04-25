Шашилов о Мироновой в сборной: «Она взрослый человек и не может не понимать, что нужно выступать в сезоне, нужны призовые места»
Михаил Шашилов высказался о перспективах биатлонистки Светланы Мироновой.
Ранее спортсменка не вошла в расширенный список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.
– Прогресс Наташи (Шевченко) случился «по расписанию», или она вас удивила своими тремя золотыми медалями чемпионата России в Ханты-Мансийске?
– Не хочу сказать, что удивила. Я ожидал, что она хорошо выступит. Горки у нее были по сезону, но она все хорошо схватила, сознательно подходила ко всему, по-взрослому.
Я рассчитывал на нее в эстафете, хотя изначально думал, что у нас побежит Миронова (на чемпионате России за Свердловскую область бежали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко – Sports.ru).
– По Мироновой теперь не возникает вопрос, нужна ли она Свердловской области?
– Свердловску она точно нужна, но критерии сборной команды – совсем другая история. Она взрослый человек и не может не понимать, что нужно выступать в сезоне, нужны призовые места.
Нужно было хотя бы биться за место в эстафете. Была бы в призерах в эстафете, могла бы претендовать на попадание на централизованную подготовку, – сказал тренер сборной России.
Понимаю, что она не обязана рассказывать о проблемах со здоровьем, да нам и неважен диагноз. Но дело в том, что процесс затянулся, прогресса нет и возникает закономерный вопрос - может не надо мучиться, а просто принять решение?
Надежд у всех было много, но увы...
ЮМ в данном случае все по делу сказал.
Никому уже Света никогда конкуренцию не составит, там не в здоровье дело,а в мотивации, она мыслями уже в другой жизни, далекой от биатлона