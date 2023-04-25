Шашилов о Мироновой в сборной: «Она взрослый человек и не может не понимать, что нужно выступать в сезоне, нужны призовые места»

Михаил Шашилов высказался о перспективах биатлонистки Светланы Мироновой.

Ранее спортсменка не вошла в расширенный список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.

– Прогресс Наташи (Шевченко) случился «по расписанию», или она вас удивила своими тремя золотыми медалями чемпионата России в Ханты-Мансийске?

– Не хочу сказать, что удивила. Я ожидал, что она хорошо выступит. Горки у нее были по сезону, но она все хорошо схватила, сознательно подходила ко всему, по-взрослому.

Я рассчитывал на нее в эстафете, хотя изначально думал, что у нас побежит Миронова (на чемпионате России за Свердловскую область бежали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко – Sports.ru).

– По Мироновой теперь не возникает вопрос, нужна ли она Свердловской области?

– Свердловску она точно нужна, но критерии сборной команды – совсем другая история. Она взрослый человек и не может не понимать, что нужно выступать в сезоне, нужны призовые места.

Нужно было хотя бы биться за место в эстафете. Была бы в призерах в эстафете, могла бы претендовать на попадание на централизованную подготовку, – сказал тренер сборной России.