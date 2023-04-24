Шипулин о рекомендациях МОК: «Это плохо, неправильно. Выдвигают условия, чтобы мы сами отказались ехать на Олимпийские игры»
Антон Шипулин поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов.
Чемпион мира и депутат Госдумы рассказал, следит ли за биатлонными соревнованиями.
– Какое место сейчас биатлон занимает в вашей жизни?
– Далеко. Пожалуй, даже не в топ-10. Потому что других вопросов хватает: семья, работа и так далее.
– Но трансляции гонок успеваете смотреть?
– Честно говоря, далеко не все. Меньше половины от того, что хотелось бы и что получалось раньше. Времени мало, смотрю сразу результаты в интернете.
– Кого отметите по прошедшему сезону?
– Многие себя хорошо проявили. Причем и возрастные, как Антон Бабиков, и молодежь. На самом деле, сейчас у молодых биатлонистов очень хороший шанс посоперничать с теми, кто уже выступал на Кубке мира. Пока нет международных соревнований, это главная задача для наших биатлонистов. Но дай бог, чтобы это длилось как можно меньше.
– Как относитесь к ситуации, когда МОК и международные федерации выдвигают различные требования и критерии к российским атлетам?
– Конечно, это плохо, неправильно. Мы лишь недавно были в положении, когда нас лишали флага и гимна. А сейчас и вовсе выдвигают условия, по сути, чтобы мы сами отказались ехать на Олимпийские игры. Надеюсь, что МОК еще раз хорошо подумает и не станет загонять нас в такие жесткие рамки, – сказал Шипулин.
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