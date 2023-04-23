Антон Шипулин: «Узнают ли меня на улице? Уже нет. Прошло пять лет после профессионального спорта»
Антон Шипулин рассказал, узнают ли его на улице.
Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы приехал на турнир по керлингу Nornickel Curling Cup в Дудинке в качестве почетного гостя и ведущего мастер-класса.
– На улицах вас узнают?
– Уже не узнают. Прошло пять лет после профессионального спорта.
Но я рад, что здесь очень много детей задают вопросы на спортивную тематику, фотографируются со мной, – сказал Шипулин.
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