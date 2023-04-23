Антон Шипулин: «Узнают ли меня на улице? Уже нет. Прошло пять лет после профессионального спорта»

Антон Шипулин рассказал, узнают ли его на улице.

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы приехал на турнир по керлингу Nornickel Curling Cup в Дудинке в качестве почетного гостя и ведущего мастер-класса.

– На улицах вас узнают?

– Уже не узнают. Прошло пять лет после профессионального спорта.

Но я рад, что здесь очень много детей задают вопросы на спортивную тематику, фотографируются со мной, – сказал Шипулин.