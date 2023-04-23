Антон Шипулин: «Узнают ли меня на улице? Уже нет. Прошло пять лет после профессионального спорта»

Теги сборная России Антон Шипулин Arctic Curling Cup Биатлон

Антон Шипулин рассказал, узнают ли его на улице.

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы приехал на турнир по керлингу Nornickel Curling Cup в Дудинке в качестве почетного гостя и ведущего мастер-класса.

– На улицах вас узнают?

– Уже не узнают. Прошло пять лет после профессионального спорта.

Но я рад, что здесь очень много детей задают вопросы на спортивную тематику, фотографируются со мной, – сказал Шипулин.

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5 комментариев

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JL JL
Сейчас ты достоин (если по-минимому) чтобы тебе вслед презрительно смотрели. Неуважаемый.
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Hardy
ну да, а как депутат ничем и неизвестен, только нужные кнопки жать
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СемёнСемёныч
Мания величия? С тех пор как нагло бросил свою сборную и оставил без лидера ради кресло в думе, так перестали уважать. Не узнаю и не буду узнавать.
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