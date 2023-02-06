Антон Шипулин: «Два раза вставал на лыжи этой зимой. В весе не поднабрал, но мышцы спали, жирок поднакопился, в щеках прибавил»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Антон Шипулин Биатлон

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, завершивший карьеру в 2018 году, рассказал о своей нынешней форме.

Накануне Шипулин участвовал в биатлонной «Гонке звезд» в Москве.

«У меня в Москве одна тренировочная пара лыж. С Легковым у нас была договоренность: как только соревнования, Саша – сервисмен. Последний раз я эту пару доставал в прошлом году, редко бегаю.

Два раза вставал на лыжи этой зимой, прошлой – пять. Перед работой могу минут 40 побегать. В весе не поднабрал, но мышцы спали, жирок поднакопился, в щеках прибавил», – сказал Шипулин.

3 комментария

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JL JL
Через год будешь со шлепой соревноваться, кто больше на свинку смахивает.
Если к тому времени не вознесемся.
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Биатлонная зима
Ваня Черезов вообще поплыл, так что Антоша тебя это тоже ждёт, вес стремительно набирается, а вот сбросить гораздо труднее
+1
0
+1
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Viks
"Перед работой могу минут 40 побегать." --- Перед КАКОЙ работой, Шипа? Ты называешь "работой" надавливание в думе дюжины кнопок за отсутствующих ?
+2
0
+2
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