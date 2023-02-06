Антон Шипулин: «Два раза вставал на лыжи этой зимой. В весе не поднабрал, но мышцы спали, жирок поднакопился, в щеках прибавил»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, завершивший карьеру в 2018 году, рассказал о своей нынешней форме.

Накануне Шипулин участвовал в биатлонной «Гонке звезд» в Москве.

«У меня в Москве одна тренировочная пара лыж. С Легковым у нас была договоренность: как только соревнования, Саша – сервисмен. Последний раз я эту пару доставал в прошлом году, редко бегаю.

Два раза вставал на лыжи этой зимой, прошлой – пять. Перед работой могу минут 40 побегать. В весе не поднабрал, но мышцы спали, жирок поднакопился, в щеках прибавил», – сказал Шипулин.