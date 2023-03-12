Васильев о шести подряд победах Латыпова на Кубке Содружества: «Даже от Шипулина не помню такой стабильности»

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Сегодня биатлонист выиграл масс-старт в Тюмени – это его шестая победа подряд в рамках Кубка Содружества.

– Латыпов всегда бежал отлично ходом, сейчас он периодически стреляет лучше, поэтому во многих гонках у него большой отрыв от соперников. Чтобы выступать на мировом уровне и соперничать со стероидными норвежцами, надо хорошо стрелять. Через год нас, наверное, должны вернуть, к этому моменту надо быть готовым делать ноль на рубеже.

Конечно, Латыпов молодец, он очень стабилен, выиграл шесть важных гонок подряд. Не помню, чтобы кто‑то в России проявлял такую стабильность.

– Шипулин?

– Даже от Шипулина не помню такой стабильности на протяжении стольких гонок. Понятно, что во времена его выступлений был акцент на международные выступления, но Латыпов ведь одерживает победы в важных гонках, – сказал двукратный олимпийский чемпион.