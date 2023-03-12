Васильев о шести подряд победах Латыпова на Кубке Содружества: «Даже от Шипулина не помню такой стабильности»

Теги сборная России Антон Шипулин Дмитрий Васильев Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Дмитрий Васильев сравнил Эдуарда Латыпова с Антоном Шипулиным.

Сегодня биатлонист выиграл масс-старт в Тюмени – это его шестая победа подряд в рамках Кубка Содружества.

– Латыпов всегда бежал отлично ходом, сейчас он периодически стреляет лучше, поэтому во многих гонках у него большой отрыв от соперников. Чтобы выступать на мировом уровне и соперничать со стероидными норвежцами, надо хорошо стрелять. Через год нас, наверное, должны вернуть, к этому моменту надо быть готовым делать ноль на рубеже.

Конечно, Латыпов молодец, он очень стабилен, выиграл шесть важных гонок подряд. Не помню, чтобы кто‑то в России проявлял такую стабильность.

– Шипулин?

– Даже от Шипулина не помню такой стабильности на протяжении стольких гонок. Понятно, что во времена его выступлений был акцент на международные выступления, но Латыпов ведь одерживает победы в важных гонках, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенчекряк
Ну Латып если попадает, за медали на КМ бы поборолся. Это факт.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
"Норгам был бы капец на Кубке мира" —добавил скромно Васильев))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Корнейчук
а Шипулин участвовал в подобных соревнованиях?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sodovskaya
Просто Шипулин никогда не бегал (и это славно)) весь сезон ни на КР, ни на КС.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
🤣 Шипулин стабильность показывал на КМ, а не в мухосрансках, это да
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klen2005
Раздвоение сознания
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Может Латыпов асматик? Надо проверить Васильеву, не может человек быть настолько сильнее других.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JL JL
дипутат тот еще неуважаемый, но, ведь, правда, то, международные соревнования, а, здесь - местечковые.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
произвольынй набор 3 букв +
Не люблю Шипулена, но он бегал на КМ, а не с завсегдатаями кубка россии. Да еще и в отсутствии главного конкурента. Да и не одержал Латыпов шесть побед подряд. Ни одного подиума в Ижевске.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sport Girl
Ну так если бы Шипулин бегал на первенстве российско-белорусской водокачки, тоже рекорды бы ставил
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий