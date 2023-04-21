Губерниев о биатлонной медиалиге: «Не надо разговаривать про шоу. Это не фигурное катание, нам нужно спорт в стране развивать, а не заниматься ерундой»

Дмитрий Губерниев считает, что российскому биатлону не нужна лига шоу-соревнований.

– И все же медиалига в биатлоне как регулярное шоу – нужная история сейчас? Кого бы поставили в свою эстафетную четверку?

– Не надо разговаривать про шоу, нам сейчас о спорте говорить значительно интереснее. Никого я бы не выставил, это разговор в пользу бедных. Это не фигурное катание, нам нужно спорт в стране развивать, а не заниматься ерундой.

Отдельные гонки в «Лужниках» – это прекрасно. Я вспоминаю гонки чемпионов, где еще выступала Семенович, руководитель московского спорта Алексей Кондаранцев, лыжники, Легков с винтовкой выступал в биатлоне. Но я не думаю, что если делать что-то специальное, это привлечет внимание зрителей, – сказал спортивный комментатор.