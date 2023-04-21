Губерниев о биатлонной медиалиге: «Не надо разговаривать про шоу. Это не фигурное катание, нам нужно спорт в стране развивать, а не заниматься ерундой»

Теги Александр Легков Дмитрий Губерниев Анна Семенович Биатлон

Дмитрий Губерниев считает, что российскому биатлону не нужна лига шоу-соревнований.

– И все же медиалига в биатлоне как регулярное шоу – нужная история сейчас? Кого бы поставили в свою эстафетную четверку?

– Не надо разговаривать про шоу, нам сейчас о спорте говорить значительно интереснее. Никого я бы не выставил, это разговор в пользу бедных. Это не фигурное катание, нам нужно спорт в стране развивать, а не заниматься ерундой.

Отдельные гонки в «Лужниках» – это прекрасно. Я вспоминаю гонки чемпионов, где еще выступала Семенович, руководитель московского спорта Алексей Кондаранцев, лыжники, Легков с винтовкой выступал в биатлоне. Но я не думаю, что если делать что-то специальное, это привлечет внимание зрителей, – сказал спортивный комментатор.

3 комментария

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papadok
Опять мы в шлемах и латах бьемся в кровь о железную старость. Все время нам надо что-то развивать, перестраивать, бороться и не сдаваться. Может, просто жить? Тогда и на спорт с физкультурой время и желание появится.
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Rygeek
Гонку чемпионов банально слямзили с немецкой рождественской. И не удивлюсь, если руку к этому приложил губошлеп. А сейчас просто испугался конкуренции.)
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Lennuci
"Тихо, Закарян услышит!"- cказал Губерниев.
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