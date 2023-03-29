IBU пока не планирует рассматривать вопрос допуска российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК

Теги сборная России сборная России жен МОК IBU Биатлон

IBU пока не планирует рассматривать вопрос допуска российских спортсменов на турниры.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«IBU принял к сведению новые рекомендации МОК о нейтральном участии отдельных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях и внимательно рассмотрит их.

МОК также дал понять, что теперь международные федерации должны рассмотреть эти рекомендации в контексте своего вида спорта.

Что касается биатлона, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень четкое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях, включая неспортивные мероприятия, организуемые IBU, до тех пор, пока не изменятся обстоятельства.

Конечно, в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но, учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще остаются в силе, и еще не пришло время пересматривать это решение», – заявили в организации. 

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9 комментариев

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Алар
Следовало ожидать!
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rashnew
в биатлоне винтовки. Кто знает, что тому же пидручному в голову взбредет.
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Бобынин
И правильно делают.
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mao17
Если начнут допускать то тех кто не допустит можно смело фашистами называть
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Pikachu Pikachu
Ну в биатлоне отсутствие россиян и белорусов в глаза особо не бросается
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ta-tosha
Ответ bevooch
Ну ничего. Мы построим свой ИБУ. Можно сразу для танкового биатлона.
для Т54 и т55? Согласен, эти танки только для без боевой езды и стрельбы в сточем положении по недвижемым мишеням :)))) Тех, что не помнят Сталина практически не осталось
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DENBO
Не хотят, чтобы Губер суету наводил) Отдыхают)
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bevooch
Ну ничего. Мы построим свой ИБУ. Можно сразу для танкового биатлона.
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Кирковский Александр
Походу допустят только те федерации, которые плотно на российских деньгах сидят. Аля фехтования, бокса и борьбы.
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