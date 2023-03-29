IBU пока не планирует рассматривать вопрос допуска российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК
IBU пока не планирует рассматривать вопрос допуска российских спортсменов на турниры.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«IBU принял к сведению новые рекомендации МОК о нейтральном участии отдельных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях и внимательно рассмотрит их.
МОК также дал понять, что теперь международные федерации должны рассмотреть эти рекомендации в контексте своего вида спорта.
Что касается биатлона, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень четкое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях, включая неспортивные мероприятия, организуемые IBU, до тех пор, пока не изменятся обстоятельства.
Конечно, в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но, учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще остаются в силе, и еще не пришло время пересматривать это решение», – заявили в организации.
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