Наталья Гербулова: «Болезни сопровождали меня весь сезон. Это было связано с очень плотным графиком соревнований»

Теги сборная России жен чемпионат России Виталий Норицын Наталья Гербулова Артем Истомин Биатлон

Биатлонистка Наталья Гербулова объяснила причину неровных выступлений в нынешнем сезоне

Накануне спортсменка выступила в марафоне в рамках чемпионата России в Увате, где заняла 5-е место.

– Я пыталась погрузиться в состояние нирваны и получать от гонки максимальное удовольствие, потому что трасса была не идеальной, но спасибо организаторам за попытки сохранить ее. А мысли... думала о том, что завтра (7 апреля – Sports.ru) я увижу маму и папу, которых я не видела больше месяца. Эта мысль меня грела. Я была готова к этому марафону, но понятно, что не выкладывалась на все 100%, потому что, во‑первых, это конец сезона, а, во‑вторых, мы бегаем с винтовкой за спиной – это очень сложно.

– Если подводить итоги сезона, как бы ты его описала?

– Сезон был непростым из‑за большого количества гонок. Болезни меня сопровождали весь сезон. Я понимаю, что это было связано с очень плотным графиком соревнований. После того как я вошла в форму, у меня это получилось в Чайковском и Ижевске, я приехала домой и сразу же заболела. Это моя безалаберность, хочу исправиться в следующем сезоне благодаря полученному опыту.

Если в целом, то сезон очень классный. Я говорю не только про свою подготовку, работу всей нашей команды. Хочу сказать огромнейшее спасибо Виталию Викторовичу Норицыну и Артему Евгеньевичу Истомину за то, что они рядом с нами всегда. Ни разу не пожалела, что оказалась в этой группе. Виталия Викторовича знаю давно. Артем Евгеньевич – очень перспективный тренер. Я горжусь, что именно он ведет нас к победам, – сказала Гербулова.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
А Латыпов и Носкова со Сливко пролетали пропархали бабочкой в каждой гонке плотного графика. Делаем выводы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий