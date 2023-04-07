Наталья Гербулова: «Болезни сопровождали меня весь сезон. Это было связано с очень плотным графиком соревнований»

Биатлонистка Наталья Гербулова объяснила причину неровных выступлений в нынешнем сезоне

Накануне спортсменка выступила в марафоне в рамках чемпионата России в Увате, где заняла 5-е место.

– Я пыталась погрузиться в состояние нирваны и получать от гонки максимальное удовольствие, потому что трасса была не идеальной, но спасибо организаторам за попытки сохранить ее. А мысли... думала о том, что завтра (7 апреля – Sports.ru) я увижу маму и папу, которых я не видела больше месяца. Эта мысль меня грела. Я была готова к этому марафону, но понятно, что не выкладывалась на все 100%, потому что, во‑первых, это конец сезона, а, во‑вторых, мы бегаем с винтовкой за спиной – это очень сложно.

– Если подводить итоги сезона, как бы ты его описала?

– Сезон был непростым из‑за большого количества гонок. Болезни меня сопровождали весь сезон. Я понимаю, что это было связано с очень плотным графиком соревнований. После того как я вошла в форму, у меня это получилось в Чайковском и Ижевске, я приехала домой и сразу же заболела. Это моя безалаберность, хочу исправиться в следующем сезоне благодаря полученному опыту.

Если в целом, то сезон очень классный. Я говорю не только про свою подготовку, работу всей нашей команды. Хочу сказать огромнейшее спасибо Виталию Викторовичу Норицыну и Артему Евгеньевичу Истомину за то, что они рядом с нами всегда. Ни разу не пожалела, что оказалась в этой группе. Виталия Викторовича знаю давно. Артем Евгеньевич – очень перспективный тренер. Я горжусь, что именно он ведет нас к победам, – сказала .