Лариса Куклина: «Сезоном довольна. Не все получилось, однако именно это и движет нами, чтобы становиться лучше»

Биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги сезона.

«Сезон подошел к концу, а у меня до сих пор нет поста – не порядок! Однозначно сезоном довольна, не все получилось, однако именно это и движет нами, чтобы становиться лучше!

Благодарна каждому, кто помогал, кто был рядом, спасибо за поддержку и хорошее настроение на протяжении всего сезона.

Отдельное спасибо Юрию Михайловичу Каминскому и моему любимому (мужу). , спасибо, что сделали все возможное, чтобы этот сезон состоялся на высшем уровне», – написала .