Лариса Куклина: «Сезоном довольна. Не все получилось, однако именно это и движет нами, чтобы становиться лучше»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Юрий Каминский Лариса Куклина Биатлон

Биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги сезона.

«Сезон подошел к концу, а у меня до сих пор нет поста – не порядок! Однозначно сезоном довольна, не все получилось, однако именно это и движет нами, чтобы становиться лучше!

Благодарна каждому, кто помогал, кто был рядом, спасибо за поддержку и хорошее настроение на протяжении всего сезона.

Отдельное спасибо Юрию Михайловичу Каминскому и моему любимому (мужу). СБР, спасибо, что сделали все возможное, чтобы этот сезон состоялся на высшем уровне», – написала Куклина.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
starichok77
Ответ Andrey Novikov
Практически потеряла сезон. Ход стал хуже, стрельба медленнее, точность снизилась. Не нужно гоняться за мышечной массой, нужно сосредоточиться на выносливости. Сливко вон не парится, хоть как но на финишном борется. А Куклина на финишном проигрывает по 30+ секунд
Вика моложе, но ведь тоже подсушилась, вспоминаю Лену Хекки-Гросс, вот что то среднее между Ларисой и Леной было бы идеально, у одной избыток веса, у другой худоба...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Практически потеряла сезон. Ход стал хуже, стрельба медленнее, точность снизилась. Не нужно гоняться за мышечной массой, нужно сосредоточиться на выносливости. Сливко вон не парится, хоть как но на финишном борется. А Куклина на финишном проигрывает по 30+ секунд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий