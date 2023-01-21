Виктор Майгуров: «Вообще не принципиально, чтобы россияне побеждали на Кубке Содружества. Важно, чтобы менялись лидеры»

Президент Союза биатлонистов России ( ) заявил, что дня него не принципиальны победы российских спортсменов на Кубке Содружества.

Сегодня россиянка выиграла гонку преследования.

– Хорошая погода, ветреная. В эту погоду и проявляется все основные качества биатлонистов. Кто может справиться не только с нервами, но и с ветром. Лариса Куклина это еще раз подтвердила. Немного разочаровала , допустив пять промахов на первой стойке. В целом гонка очень динамичная и не однозначная.

– Вам принципиально, чтобы россияне побеждали на Кубке Содружества?

– Вообще не принципиально. Для меня важно, чтобы менялись лидеры. Например, в мужском спринте неожиданно победил . Нет однозначного лидера, разные спортсмены себя проявляют и в нашей команде и в белорусской.

Так же и на Кубке мира. Что важно для Международного союза биатлонистов? Чтобы как можно больше представителей разных стран было на пьедестале или в топ-10. А не как в лыжных гонках – только Россия и Норвегия, – сказал Майгуров.