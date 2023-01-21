Виктор Майгуров: «Вообще не принципиально, чтобы россияне побеждали на Кубке Содружества. Важно, чтобы менялись лидеры»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что дня него не принципиальны победы российских спортсменов на Кубке Содружества.
Сегодня россиянка Лариса Куклина выиграла гонку преследования.
– Хорошая погода, ветреная. В эту погоду и проявляется все основные качества биатлонистов. Кто может справиться не только с нервами, но и с ветром. Лариса Куклина это еще раз подтвердила. Немного разочаровала Ирина Казакевич, допустив пять промахов на первой стойке. В целом гонка очень динамичная и не однозначная.
– Вам принципиально, чтобы россияне побеждали на Кубке Содружества?
– Вообще не принципиально. Для меня важно, чтобы менялись лидеры. Например, в мужском спринте неожиданно победил Лазовский. Нет однозначного лидера, разные спортсмены себя проявляют и в нашей команде и в белорусской.
Так же и на Кубке мира. Что важно для Международного союза биатлонистов? Чтобы как можно больше представителей разных стран было на пьедестале или в топ-10. А не как в лыжных гонках – только Россия и Норвегия, – сказал Майгуров.
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