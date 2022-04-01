Дмитрий Васильев: «Юрлова озвучит свои цели самостоятельно. Завтра-послезавтра должна все рассказать»

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Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался о планах Екатерины Юрловой-Перхт.

– Она озвучит свои цели самостоятельно. Юрлова просила никому не рассказывать. Она сама завтра-послезавтра должна все рассказать. Все в ближайшее время узнаем лично от нее. Тогда уже будем комментировать эти заявления. 

– Готова ли она побороться за путевку на следующую олимпиаду? 

– Для этого нужно услышать ее решение. Потом уже рассуждать на следующую олимпиаду или еще дальше, – сказал Васильев.

Сейчас Юрлова-Перхт выступает на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Накануне она взяла золото в сингл-миксте.

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