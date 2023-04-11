Анфиса Резцова: «У меня дела хорошо, но выписка опять под вопросом. Жду донорскую кровь, чтобы все показатели были в норме»

Анфиса Резцова объяснила, почему ее по-прежнему не выписали из больницы.

Трехкратная олимпийская чемпионка была госпитализирована в конце марта после сердечного приступа

«У меня дела хорошо, но выписка опять под вопросом. Мне подняли гемоглобин с 60 до 80, но этого недостаточно. Нужно, чтобы было примерно 110.

Поэтому жду донорскую кровь, чтобы окончательно все показатели были в норме. Уже устала лежать в больнице, особенно когда такая прекрасная погода на улице.

После донорской крови и переливания гемоглобинчик должен подняться, и меня выпишут», – рассказала Резцова.