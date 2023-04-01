Дмитрий Васильев: «Желаю Резцовой побольше здоровья. Хочется, чтобы Анфиса еще радовала нас яркими высказываниями»

Дмитрий Васильев надеется, что Анфиса Резцова продолжит радовать яркими высказываниями.

Ранее стало известно, что трехкратную олимпийскую чемпионку госпитализировали с сердечным приступом.

«Анфиса – яркая спортсменка и человек, иногда бывает очень резкой, хотя многие из нас такие. Она оставила яркий след в спорте, и это пример для молодежи. Очень печально, что она в больнице.

Желаю ей побольше здоровья. Возраст, к сожалению, нас не щадит. Хочется, чтобы Анфиса еще радовала нас яркими высказываниями», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.