Дмитрий Васильев: «Желаю Резцовой побольше здоровья. Хочется, чтобы Анфиса еще радовала нас яркими высказываниями»

Теги Анфиса Резцова Дмитрий Васильев Здоровье Биатлон

Дмитрий Васильев надеется, что Анфиса Резцова продолжит радовать яркими высказываниями.

Ранее стало известно, что трехкратную олимпийскую чемпионку госпитализировали с сердечным приступом.

«Анфиса – яркая спортсменка и человек, иногда бывает очень резкой, хотя многие из нас такие. Она оставила яркий след в спорте, и это пример для молодежи. Очень печально, что она в больнице.

Желаю ей побольше здоровья. Возраст, к сожалению, нас не щадит. Хочется, чтобы Анфиса еще радовала нас яркими высказываниями», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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1 комментарий

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Andreir888
Просто хочется, чтобы человек и замечательная в недавнем прошлом спортсменка жила и была здоровой! Держитесь и поправляйтесь, Анфиса Анатольевна!✊
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