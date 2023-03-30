Анфиса Резцова о состоянии после сердечного приступа: «Понемногу меня лечат, ухудшений нет. Разговоров о выписке пока не ведем»

рассказала о состоянии после сердечного приступа.

О госпитализации трехкратной олимпийской чемпионки стало известно 28 марта.

«Здоровье нормально. Понемногу меня лечат. Каждый день нахожусь под капельницами.

Есть ли улучшения в самочувствии? Все стабильно. По крайней мере, никаких ухудшений нет.

Все нормалек! Разговоров о выписке пока не ведем. Завтра меня будут весь день обследовать, а дальше будет видно», – сказала Резцова.