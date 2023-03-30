Анфиса Резцова о состоянии после сердечного приступа: «Понемногу меня лечат, ухудшений нет. Разговоров о выписке пока не ведем»

Теги Анфиса Резцова Биатлон

Анфиса Резцова рассказала о состоянии после сердечного приступа.

О госпитализации трехкратной олимпийской чемпионки стало известно 28 марта. 

«Здоровье нормально. Понемногу меня лечат. Каждый день нахожусь под капельницами.

Есть ли улучшения в самочувствии? Все стабильно. По крайней мере, никаких ухудшений нет.

Все нормалек! Разговоров о выписке пока не ведем. Завтра меня будут весь день обследовать, а дальше будет видно», – сказала Резцова. 

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2 комментария

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Julia
Здоровья!! Кто бы как не относился к Анфисе, только здоровья ей)
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rashnew
Анатольевна давай лечись! Без тебя трехголовый змей не получится! Тем более ты вторая голова в нем. Первая уж прости, Анатольевна - это Александр Иванович. А третья голова Васильев
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