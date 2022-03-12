Кубок мира. Зачет масс-стартов. Фийон-Майе вышел в лидеры, Кристиансен – 2-й, Долль – 3-й

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе вышел в лидеры зачета масс-стартов на Кубке мира после этапа в Отепя.
Кубок мира по биатлону
Мужчины
Зачет масс-стартов
После 3 гонок из 5
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 142
2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 127
3. Бенедикт Долль (Германия) – 123
4. Сиверт Баккен (Норвегия) – 122
5. Антонин Гигонна (Франция) – 111
6. Тарьей Бо (Норвегия) – 104
7. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 99
8. Эмильен Жаклен (Франция) – 94
9. Теро Сеппяля (Финляндия) – 87
10. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 84
26. Эдуард Латыпов (Россия) – 41...
27. Антон Бабиков (Россия) – 31...
28. Александр Логинов (Россия) – 26...
33. Александр Поварницын (Россия) – 18...
37. Карим Халили (Россия) – 12
39. Даниил Серохвостов (Россия) –10