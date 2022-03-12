Кубок мира. Зачет масс-стартов. Фийон-Майе вышел в лидеры, Кристиансен – 2-й, Долль – 3-й

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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе вышел в лидеры зачета масс-стартов на Кубке мира после этапа в Отепя. 

Кубок мира по биатлону

Мужчины

Зачет масс-стартов

После 3 гонок из 5

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 142

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 127

3. Бенедикт Долль (Германия) – 123

4. Сиверт Баккен (Норвегия) – 122

5. Антонин Гигонна (Франция) – 111

6. Тарьей Бо (Норвегия) – 104

7. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 99

8. Эмильен Жаклен (Франция) – 94

9. Теро Сеппяля (Финляндия) – 87

10. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 84

26. Эдуард Латыпов (Россия) – 41...

27. Антон Бабиков (Россия) – 31...

28. Александр Логинов (Россия) – 26...

33. Александр Поварницын (Россия) – 18...

37. Карим Халили (Россия) – 12

39. Даниил Серохвостов (Россия) –10

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