Поварницын о жесте Йоханнеса Бо в гонке преследования: «Это было интересно. Думаю, на наших соревнованиях так может сделать только Латыпов»

высказался о жесте в гонке преследования в .

Норвежец подошел лидером к последнему рубежу. Перед заключительным выстрелом он повернулся к публике и приложил указательный палец к губам.

– Бо создает шоу. В том моменте он шел с отрывом, поэтому ему было позволительно сделать такой жест. Мне кажется, это было интересно.

– Кто из наших ребят мог бы повторить такой жест?

– Думаю, на наших соревнованиях так может сделать только Эдик Латыпов, потому что сейчас он находится в очень хорошей форме. Он имеет преимущество перед нами.

– А ты решился бы такой поступок?

– Ой, нет. Будучи уверенным в своих силах, понимаю, что с таким отрывом мне будет сложно подойти на рубеж. В таких случаях буду доводить гонку до конца, – сказал биатлонист.

Дерзкая выходка в биатлоне: Йоханнес Бо развернулся к зрителям до последнего выстрела – и все равно попал