Поварницын о жесте Йоханнеса Бо в гонке преследования: «Это было интересно. Думаю, на наших соревнованиях так может сделать только Латыпов»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Александр Поварницын Холменколлен Биатлон

Александр Поварницын высказался о жесте Йоханнеса Бо в гонке преследования в Холменколлене.

Норвежец подошел лидером к последнему рубежу. Перед заключительным выстрелом он повернулся к публике и приложил указательный палец к губам.

– Бо создает шоу. В том моменте он шел с отрывом, поэтому ему было позволительно сделать такой жест. Мне кажется, это было интересно.

– Кто из наших ребят мог бы повторить такой жест?

– Думаю, на наших соревнованиях так может сделать только Эдик Латыпов, потому что сейчас он находится в очень хорошей форме. Он имеет преимущество перед нами.

– А ты решился бы такой поступок?

– Ой, нет. Будучи уверенным в своих силах, понимаю, что с таким отрывом мне будет сложно подойти на рубеж. В таких случаях буду доводить гонку до конца, – сказал биатлонист.

Дерзкая выходка в биатлоне: Йоханнес Бо развернулся к зрителям до последнего выстрела – и все равно попал

4 комментария

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Афанасия
Ответ starichok77
где ты, где Латыпов и где Бо))), давай Саша в следующем созоне 19 побед на водокачке, слабо?
Ваше брюзжание - это возрастное?)
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Andrey Novikov
Ответ starichok77
где ты, где Латыпов и где Бо))), давай Саша в следующем созоне 19 побед на водокачке, слабо?
Ты во дворе попробуй хоть в домино 19 побед одержать удачок77
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ReneHoseman
Понятно, что уровень другой, но оба бегут и стреляют, и у них общая биатлонная профессия. тут от характера зависит,, а не от уровня
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starichok77
где ты, где Латыпов и где Бо))), давай Саша в следующем созоне 19 побед на водокачке, слабо?
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