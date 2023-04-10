Александр Поварницын: «Многие спортсмены сборной России являются военнослужащими и представляют ЦСКА. Сейчас нельзя просто взять и уволиться»

Теги сборная России МОК Александр Поварницын Биатлон

Александр Поварницын высказался о критериях МОК по допуску россиян к соревнованиям.

– Условия МОК по допуску российских спортсменов можно назвать унизительными?

– Каждый должен заниматься своими делами. Наша задача – бегать и показывать результаты. Пускай другие люди, приближенные спортивные чиновники думают о том, как будет лучше для нас.

– Но будут россияне, которые поедут на Олимпиаду?

– Я думаю, какой-то итог мы увидим ближе уже к зимним Олимпийским играм. Можно будет сделать какие-то выводы и дать определенные прогнозы по кейсу летней Олимпиады.

– Нет у тебя опасений, что в случае недопуска на Олимпиаду многие спортсмены, не только биатлонисты, сменят гражданство?

– Не знаю, в нынешнее время это тяжело будет сделать. Нельзя забывать, что многие спортсмены сборной России являются военнослужащими и представляют ЦСКА. Сейчас, в такое время, нельзя просто взять и уволиться.

– Ты сам над этим не думал ведь?

– Нет пока. Я все-таки верю, что что-то сдвинется в мировой повестке, и у нас появится шанс вернуться на мировую арену.

– Без выступлений на международных соревнованиях уровень российского спорта упадет?

– Безусловно. Если нет конкуренции или она ограничена искусственно, это на руку никому не идет. Сложно сказать.

Сейчас в мужском биатлоне конкуренция достаточно высокая: три группы, сильные белорусы, региональные спортсмены, которые борются между собой. Благодаря внутренней конкуренции в этом сезоне мы ещё не сильно просели, – сказал Поварницын

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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1 комментарий

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Viks
сменят гражданство? --- Чушь собачья. Не сменят - никто не даст паспорт. Если только Логинову, Украина, по факту брака с их гражданкой.
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