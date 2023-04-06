Дмитрий Васильев: «Жаклен – молодец! На Западе сейчас небезопасно высказывать альтернативную точку зрения, люди подвергаются травле и нападкам»

Теги сборная Франции Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 Эмильен Жаклен Биатлон

Дмитрий Васильев заявил, что верит французу Эмильену Жаклену

Ранее Жаклен выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену: «Мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024».

«Я верю Жаклену, он говорит это искренне. Старшему Фуркаду я тоже доверяю, он с первых дней всегда был за русских. Он сразу говорил, что ситуация, которая сложилась в феврале прошлого года, не имеет никакого отношения к спорту.

Жаклен – молодец! Хоть кто‑то не боится высказывать свою точку зрения.

На Западе сейчас очень небезопасно высказывать альтернативную точку зрения. Такие люди подвергаются там всяческой травле и нападкам. Я аплодирую Жаклену за позицию и смелость, молодец!» – сказал Васильев.

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9 комментариев

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Ворона26
Ответ petr
Так дайте ему гражданство России -квартиру в мухосранске и будет вам самый русский француз -кореец -американец -бразилец уже есть -ах да был же уже хранцузик русский -быстро у него лубов к России прошла
Французики сдали страну за 11 дней, на 12йподписали перемирие и капитуляцию с Третим рейхом- парижане радостно приветствовали захватчиков, а Кейтель, пописывавший договор о капитуляции Германии, презрительно спросил о Франции:"Эти тоже нас победили?".
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Павел Мельников
Небезопасно сейчас в России высказывать альтернативное мнение, за которое может до пятнадцати прилететь. Жаклену все делать вполне себе безопасно в сравнении с этим.
+2
0
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Ковид 07.10.52
Согласен, что на Западе , если смотреть с Сахалина , высказывание приводит к заключению...
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Alexander Rakhilkin
Это ему Тихонов сказал
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petr
Так дайте ему гражданство России -квартиру в мухосранске и будет вам самый русский француз -кореец -американец -бразилец уже есть -ах да был же уже хранцузик русский -быстро у него лубов к России прошла
+2
-2
0
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Пенчекряк
Если на Западе небезопасно высказывать альтернативную точку зрения, то как назвать происходящее в россии?
+9
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Антиполитпроект
то ли дело у нас в России тишь да гладь. Ну да, бывает, что против девочек с антивоенными рисунками устраивают обвалы да всех инакомыслящих заносят в инагенты
+11
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Viks
За слова на Западе никого не сажают.
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Viks
На Западе сейчас небезопасно высказывать альтернативную точку зрения" --- Ты там был? Живёшь? Или по советским газетам?
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-3
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