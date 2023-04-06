Дмитрий Васильев: «Жаклен – молодец! На Западе сейчас небезопасно высказывать альтернативную точку зрения, люди подвергаются травле и нападкам»

Дмитрий Васильев заявил, что верит французу Эмильену Жаклену

Ранее Жаклен выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену: «Мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Я бы счел правильным вернуть их к Олимпиаде-2024».

«Я верю Жаклену, он говорит это искренне. Старшему Фуркаду я тоже доверяю, он с первых дней всегда был за русских. Он сразу говорил, что ситуация, которая сложилась в феврале прошлого года, не имеет никакого отношения к спорту.

Жаклен – молодец! Хоть кто‑то не боится высказывать свою точку зрения.

На Западе сейчас очень небезопасно высказывать альтернативную точку зрения. Такие люди подвергаются там всяческой травле и нападкам. Я аплодирую Жаклену за позицию и смелость, молодец!» – сказал Васильев.