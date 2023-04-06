Эмильен Жаклен: «Система, при которой у шести человек один тренер, кажется мне ограниченной. Все спортсмены отличаются»

Теги сборная Франции Эмильен Жаклен Биатлон

Биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о важности персонального тренерского подхода

Ранее об уходе из сборной Франции объявили Венсан Виттоз и Патрик Фавр.

«Тренер должен привносить не только свое видение, но также и спокойствие [в работу]. И в последнее время мы не чувствовали этого в общей динамике.

В тот момент, когда мы не были на вершине, хотелось услышать от них: «Не волнуйтесь, мы работаем как обычно, никаких проблем». И да, в этом была проблема.

В таких случаях мы, спортсмены, сами пытаемся найти решения, что ведет к расколу с тренерским штабом.

На сегодняшний день система, при которой у шести спортсменов один тренер, кажется мне ограниченной. У всех нас есть личные задачи, и нам хотелось бы иметь тренеров, которые работали бы с нами персонально.

Все спортсмены отличаются. И они будет менее эффективны без соответствующего внимания к себе», – сказал Жаклен.

«У нас больше нет взаимопонимания со спортсменами». Венсан Виттоз и Патрик Фавр покинут мужскую сборную Франции

2 комментария

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Xell
Отдельный тренер. Ты девченка что ли?))
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Ворона26
Жалкий лепет оправдания. Не боец. То тапки жмут, то тренер по голове не погладил. Разочаровал
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